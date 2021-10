Se pensiamo a Gomorra – La Serie, dal punto di vista musicale, tornano in mente subito le colonne sonore dei Mokadelic e la sigla finale di ogni episodio (Nuje Vulimme ‘Na Speranza di Ntò e Lucariello), senza contare le numerose canzoni rap e neomelodiche utilizzate nelle prime quattro stagioni.

Per celebrare una delle serie italiane più viste al mondo (dal 19 novembre, andrà in onda su Sky, la quinta e ultima stagione di Gomorra), Bloody Vinyl, il progetto che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles, reduci dal successo del terzo volume dell’omonimo mixtape, hanno pubblicato il singolo Testamento (La resa dei conti), che vede la partecipazione di J Lord, rapper italiano di origini ghanesi scoperto da Dat Boi Dee, e Shari, cantante lanciata da Salmo con la sua etichetta Lebonski 360°.

La canzone, nel testo, rievoca il rapporto di amore e odio tra i due protagonisti, Genny Savastano e Ciro di Marzio, rispettivamente interpretati da Salvatore Esposito e Marco d’Amore. La quinta stagione di Gomorra – La Serie, infatti, sarà la stagione della resa dei conti finale.

Testamento (La resa dei conti) verrà inserita nella tracklist dell’edizione digitale di BV3, album certificato Disco di Platino.

Di seguito, trovate il testo di Testamento (La resa dei conti).

Testamento (La resa dei conti): il testo

Fujetenne da là

Tu sì bella ‘a luntano

Ma quanto male ce faje

Pe t’avè

Ce sta chi racconta pe te liberà

Chi da piccerillo segueva a papà

Verità e bucie

Pesammelle tutte quante ‘ncopp’a stu bilancino, me dicive ce stive

Affidate a te comme n’angelo d”o paradiso

Vivete l’urina, voglio vedè si te fide

Aggio affruntato mille sfide

‘A sofferenza pe chi sta ‘int’a chella е nun surride

Te fanno nu fischio ‘a copp’a base si po ‘е vide

Scinne c”o piggiama ‘int’e celeste, piglia ‘e lire

Nun riesce a penzà ca tu si stato ‘mparato ‘a Ciro, t’ha tagliato ‘o curdone

Mo tiene tutte cose ‘int’e mmane, Gennà, si ‘o padrone

‘O sanghe se mastica e nun se sputa

‘E pusher vecono sulo ‘e sorde da ‘int’e buche

Quando parte na faida, se fa nu fritto misto

Quando siente ‘a sirena, ‘nascunnete, è nu blitz

S’addeventa ‘mpicciuse si se convive a unnece o a otto

Ch”e lamette sott’e cuscine pe sta tranquillo

Tiene cchiù penziere si tiene mugliera a figlie

Chi se ‘mpara chef, chi se scrive ‘e libre

Chi piglia na corda e ‘a fa fernuta e se ‘mpicca

‘A malavita è comme ‘o testamento, è na Bibbia

S’arriva ‘o punto c”o pate vene acciso do figlio

Grinta, miette cchiù grinta

Piglia nu tauto, ‘o core miettilo ‘a dinto

Amicizia e sorde so’ doje cose distinte, è na cosa d’istinto

Nun è pe finta, nun è nu film

So’ rimaste lapide ca tenono n’impero

Ogge tengo ‘mmano tutt”a città

‘Sta cattiveria ‘a tengo ‘int’o DNA.

Cresciuti col buio

Col sangue che cola dagli occhi, non frega a nessuno

E sei solo uno fra tanti che prova dolore

Tutto quello che ami finisce in un attimo

Può finire in un attimo

Non puoi chiedere aiuto

Cammini su un filo sottile ma senza paura

Se vivi per questa città, tu puoi perdere l’anima

Tutto quello che hai finisce in un attimo

Può finire in un attimo.

Aggio vissuto già a diciott’anne

Ccà bucano e cuciono e fanno ‘e danne

Se ‘mpiantano ‘e placche p”a bamba

Nn”o tene e nn’se calma

Nu nigga nn’se calma

Si nn’tene cu isso ‘o fierro ‘int’a mutanda

Mo parlo italiano, he chiudere l’affare

No feste, locale e serate

Da Londra a Milano, po a Roma e po a Secondigliano

Cchiù scava chi ‘o scava

Cchiù morte te vonno fá male

A chisto nn”o ‘ccide, se chiamma Immortale

È turnato ‘a luntano, vò sulo ‘e denare

Pecché songo l’unica cosa che vale

L’unica cosa che vale.

Cresciuti col buio

Col sangue che cola dagli occhi, non frega a nessuno

E sei solo uno fra tanti che prova dolore

Tutto quello che ami finisce in un attimo

Può finire in un attimo

Non puoi chiedere aiuto

Cammini su un filo sottile ma senza paura

Se vivi per questa città, tu puoi perdere l’anima

Tutto quello che hai finisce in un attimo

Può finire in un attimo.

L’unica cosa che vale

L’unica cosa che vale

L’unica cosa che vale.