Ultimo atto oggi, 23 giugno 2024, per il Terminal 3 Festival, iniziato lo scorso 19 giugno. Dopo il successo della prima edizione, è tornato per il secondo anno consecutivo l’evento musicale che è partito mercoledì 19 e termina stasera, domenica 23 giugno 2024 presso Castano Primo (Mi) in via Mantegna 21.

Un’esperienza unica in un’aerea di oltre 20.000 mq, con un grande palco principale e diverse aree food e relax, che si prepara ad accogliere migliaia di appassionati pronti a vivere cinque giorni indimenticabili di pura musica.

Terminal 3 Festival, concerti e programma 23 giugno 2024

Terminal 3 Festival si concluderà Domenica 23 Giugno con i Live Di Villabanks, Ernia (Dj Set), Bellofigo, Sbam! From Jova Beach Party e tanti altri.

Ecco, invece, chi si è esibito nelle precedenti date.

A inaugurare il Festival, mercoledì 19 giugno, sono stati Gianluca Grignani, Sottotono, Disco Club Paradiso, Il Radio Italia Party E Lowlow.

Giovedì 20 giugno, in occasione del match Spagna-Italia di UEFA EURO 2024, è stata trasmessa la partita su maxischermo, mentre a seguire la serata è continuata con la musica grazie alla straordinaria esibizione degli Eiffel 65.

Si continua venerdì 21 giugno con Shqiphop Festival, il format balcanico del momento, con i concerti di Noizy, Melinda, Bardhi, Gjiko E Alban Skenderaj.

La musica è stata ancora protagonista sabato 22 giugno, dalle 15.00 alle 03.00, grazie al Manawa Festival: sputafuoco, trampolieri e sciamani in un’atmosfera magica che ha visto alternarsi djs di fama internazionale, tra cui Cuartero, De La Swing, Detlef, Dimmish, East End Dubs, Mahony, Melanie Ribbe, Prunk, Sante Sansone, Yaya E Youniverse, oltre a 60 djs nei tre stage aggiuntivi.

E stasera l’ultimo appuntamento di questo festival musicale.