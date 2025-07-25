Tenetevi forte, la vita di questi segni zodiacali sta per cambiare del tutto

Agosto è il mese della verità per molti segni zodiacali: non abbiate paura di guardarvi dentro e dire anche dei ‘no’

Agosto 2025 porta con sé un’energia vibrante e mutevole, pronta a scuotere le fondamenta emotive di ogni segno zodiacale. Il cuore dell’estate di tinge di chiaroscuri. Da un lato c’è il desiderio di leggerezza, dall’altro la necessità di prendere decisioni importanti che potrebbero influenzare il resto dell’anno.

In questo oroscopo mensile troverte una panoramica completa delle sfide che ogni segno zodiacale sarà chiamato ad affrontare in amore e sul lavoro e anche uno spunto per riflettere sulla propria situazione personale. Ma addentriamoci nei dettagli.

Maratona per gli Ariete, Vergine cerca intimità

Per i nati sotti il segno dell’Ariete, agosto sarà un mese difficile, si dovrà fare una vera maratona tra impegni professionali ed esigenze personali. L’energia non mancherà ma attenzione a non esaurirla prima della fine del mese.

Dopo settimane di tensione, agosto segna per i Toro un momento di tregua interiore. Merito di Mercurio, che vi aiuterà a mettere ordine nei pensieri e riacquistare stabilità emotiva. Attenzione però a non rimanere ancorati al passato.

I Gemelli ricoprono il valore delle radici. Sarà un mese dedicato alla famiglia, al confronto costruttivo con i propri cari, l’aspetto professionale passa in secondo piano ma non va trascurato. Difendete le vostre idee con gentilezza e fermezza.

Per i Cancro l’inizio di agosto sarà in salita. Le tensioni in ambito domestico rischiano di influire negativamente sulla sfera lavorativa. Non fatevi travolgere: prima sistemate le questioni a casa e poi concentratevi sul lavoro.

Sotto il sole del Leone, il mese di preannuncia positivo ed equilibrato. Nessuno scossone particolare ma tante piccole vittorie quotidiane. L’audacia sarà la vostra migliore alleata, anche in amore.

Agosto sarà per la Vergine un mese di “ritiro” e cura del nido. Metterete da parte le ambizioni per concentrarvi su ciò che conta davvero: gli affetti. L’atmosfera familiare sarà il vostro rifugio sicuro.

Biaancia vuole una pausa, mese delicato per i Pesci

Per la Bilancia le stelle chiedono una pausa. Dopo mesi ci corse è il momento di fermarsi e tirare le somme. Potrete costruire legami importanti, ma per fare questo è necessario che il vostro cuore sia aperto alle nuove emozioni.

Gli Scorpione dovranno fare i conti con la propria testardaggine. Se non si impara a cedere si rischia di compromettere i rapporti intimi. Servono meno lamentele e più ascolto.

Per i Sagittario sarà un mese di introspezione. La carriera va messa in pausa per fare spazio a una riflessione autentica sui propri desideri. L’aiuto degli amici si rivelerà prezioso.

Agosto dinamico e caotico per i Capricorno. Servirà sangue freddo e lucidità per affrontare le sfide senza farsi sopraffare. Alla fine, però ne uscirete rinforzati.

Per gli Acquario il tema dominante sarà l’equilibrio. Bilanciare vita privata e lavoro non sarà facile ma è senza dubbio possibile. Ci potrebbero essere progressi importanti in campo professionale.

I Peesci affrontano un mese delicato. Il rischio di sovraccarico emotivo è alto, soprattutto in famiglia. Ricordate che è importante ritagliarsi del tempo per sé, per riordinare pensieri ed emozioni.