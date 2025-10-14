Taylor Swift annuncia “The End of an Era”: docuserie in sei parti e concert film esteso

Andrà in programmazione a partire dal 12 dicembre, con due episodi già in palinsesto nel giorno di debutto e gli altri quattro, di settimana in settimana per un mese, la nuova docuserie in episodi di Taylor Swift.

Taylor Swift, il dietro le quinte

La produzione riguarda un segmento molto ampio di curiosità, aneddoti e immagini di backstage dell’Eras Tour. Il pubblico potrà curiosare tra le strutture alle spalle del gigantesco schermo, sotto la passerella, tra i box che ospitavano camerini e cambi d’abito e nelle varie postazioni della band.

Ci sarà una ricostruzione anche degli allestimenti giganteschi delle varie arene, della logistica e dello spostamento delle immense strutture che consentiranno di apprezzare anche l’immenso lavoro tecnico per la realizzazione di quello che è stato non solo il concerto con il maggior incasso e il maggior numero di biglietti venduti di sempre, ma anche uno degli allestimenti più ambiziosi e grandi.

The End of an Era

Il documentario si intitolerà “The End of an Era” e apre le porte del più mastodontico tour pop dell’ultimo decennio e forse di sempre. Tra i capitoli allestite nel montaggio la routine pre e post‑show, la gestione dell’adrenalina, la lavorazione dei dischi in corsa con appuntamenti in studio tra un concerto e l’altro e il ministudio portatile che Taylor Swift ha allestito per preparare le tracce di quello che oggi è diventato The Life of a Showgirl.

Ma ci saranno anche un gran numero di testimonianze e di ospiti a dare spazio alle molte collaborazioni di Taylor Swift: e dunque Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, e Florence Welch di Florence and the Machine.

Alla fine della serie andrà in palinsesto anche “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, che documenta integralmente l’ultima data di Vancouver, includendo i brani de “The Tortured Poets Department” nati successivamente alla prima versione del film. Il video sarà una versione integrale ed extralarge.

Strategia transmediale

L’annuncio, caduto come sempre nel giorno 13 (numero feticcio dell’artista) e all’indomani del debutto record di “Showgirl”, consolida la regia di un’era che unisce musica, cinema e serialità. La cadenza settimanale su Disney+ mantiene alta la connessione con un pubblico che vuole ancora vivere l’emozione di uno show che ormai è agli archivi. Anche perché magari non è riuscito a conquistare il biglietto. Il tutto in una operazione ancora una volta straordinariamente remunerativa e scaltra dal punto di vista del marketing.

Per i fan, sarà l’occasione di archiviare in modo definitivo “l’era delle ere” e di leggere il progetto in controluce: metodi, sacrifici, comunità, fatica.