Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”: 4 milioni nella prima settimana, è record assoluto

C’era grande attesa per la certificazione dei dati di vendita di The Life of a Showgirl di Taylor Swift a una sola settimana dalla pubblicazione e puntualmente è arrivata la conferma di un record di vendita straordinario

“The Life of a Showgirl” apre al n.1 della Billboard 200. Ma questo lo sapevamo già. Un primato che le vale la 15esima prima posizione in classifica negli Stati Uniti da quando la classifica di vendita degli album esiste. Ma quello che non sapevamo era se la cantante avrebbe battuto il record di 25, di Adele. Ora la conferma è ufficiale.

Taylor Swift, una settimana da record

Con 4,002 milioni di unità equivalenti negli USA nella sua settimana di debutto, le vendite pure di album, cd, vinili e cassette sfiorano i 3.5 milioni, Taylor Swift abbatte ogni record. Si tratta della miglior settimana di sempre dall’inizio della rilevazione elettronica (1991) che le consente di superare anche il precedente primato moderno di di Adele.

La spinta arriva da una strategia multi‑formato (38 edizioni tra fisiche e digitali), con oltre un milione e 300mila album in vinile venduti. Un successo straordinario che porta questa settimana a essere la migliore di sempre per le copie tradizionali, cui bisogna aggiungere la bellezza di 680,9 milioni di stream ufficiali generati nel corso del periodo di riferimento.

Il nuovo posto di Swift nella storia

Con questo debutto Swift ottiene il 15esimo n.1 in carriera: è il solista con più n.1 in assoluta seconda e solo ai Beatles (19). Oltre a questo tutti i suoi album dallo storico “Fearless” del 2008 hanno esordito direttamente in vetta, senza alcuna anticamera in classifica.

Il messaggio di Taylor ai fan

Per festeggiare, Taylor Swift ha pubblicato una foto con la nuova targa dei record e un messaggio ai fan: “Siamo qui, tutti questi anni dopo, e cento volte quella cifra si è presentata per me questa settimana. Ho 4 milioni di ‘grazie’ da inviare”. L’artista cita cinema‑party, i meeting nei nel corso dei quali i fan hanno celebrato l’uscia del disco ascoltandolo e scambiandosi gadget, ma anche il massiccio lavoro industriale dsi stampa, realizzazione e distribuzione di dischi, CD e booklet come elementi dell’esperienza attorno all’album.

Dominio anche nei singoli

Oltre al n.1 negli album, Taylor Swift occupa almeno contemporaneamente l’intera Top 10 della Hot 100 con brani tratti dal progetto appena pubblicato: ed è già la terza volta che ci riesce, impresa mai riuscita a nessun altro artista.

Il record arriva dopo il precedente best di “The Tortured Poets Department” che con 2,61 milioni all’esordio nel 2024 si era presentato con numeri di gran lunga inferiori a quelli di Adele. Tanto che si era cominciata a diffondere la sensazione che la Swift-Mania fosse in leggera regressione anche se l’album è rimasto 17 settimane in vetta.

“Showgirl” alza ulteriormente l’asticella e consolida l’era di Taylor Swift come fenomeno trasversale tra musica, cinema e retail in un panorama di ulteriore dominio.