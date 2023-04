Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati alcune settimane fa. A lanciare per primo la notizia è stato il sito Entertainment Weekly, specificando la fine della loro relazione è stata decisa da entrambi e che la seperazione sarebbe stata “amichevole e non drammatica”.

“La relazione aveva semplicemente fatto il suo corso. È per questo che Alwyn non è stato visto in nessun concerto della cantante”

Infatti Taylor Swift è attualmente impegnata nel suo The Eras tour, uno show che racchiude tutti i maggiori successi della sua carriera e dei numerosi dischi pubblicati. I due erano fidanzati dal 2016 e, lo scorso ottobre, numerose indiscrezioni avevano parlato del loro forte e solido legame. Ma, qualche settimana fa, ecco il rumor della loro scelta di interrompere la storia d’amore.

Proprio parlando di Lavender Haze, Taylor Swift aveva raccontato quanto fosse stato di ispirazione il legame con Alwyn:

“Mi sono imbattuto nella frase ‘lavender haze’ mentre guardavo Mad Men, e l’ho cercata perché pensavo suonasse bene, e ho scoperto che è una frase comune usata negli anni ’50 in cui descrivevano semplicemente l’essere in amore. Se eri nella Lavender Haze significava che eri in quel bagliore d’amore onnicomprensivo. Ho pensato che fosse davvero bello. Immagino che, in teoria, quando sei nella Lavender Haze farai qualsiasi cosa per rimanerci e non lasciare che le persone ti buttino giù da quella nuvola. Penso che molte persone debbano affrontare questo ora, non solo ‘ personaggi pubblici’, perché viviamo nell’era dei social media, e se il mondo scopre che sei innamorato di qualcuno, ne parlerà. Come la mia relazione da sei anni, abbiamo dovuto schivare strane voci, roba da tabloid e l’abbiamo semplicemente ignorata. Questa canzone parla dell’atto di ignorare quella roba per proteggere la realtà”

Joe Alwyn è anche accreditato per il brano “Sweet Nothing” – presente in Midnights- ma è stato inserito nel disco con lo pseudonimo familiare, William Bowery. Alwyn ha già contribuito agli album di Swift del 2020, Folklore e Evermore, nelle tracce “Exile”, “Betty”, “Champagne Problems”, “Coney Island” e “Evermore”.

Il sito TMZ ha aggiornato i fan, raccontando di una cena avvenuta tra Taylor Swift e il suo collaboratore di lunga data, Jack Antonoff, e alla fidanzata di lui, Margaret Qualley. Le immagini ritraggono una sorridente Swift, non triste almeno pubblicamente, per molti a suffragio della teoria che la sua rottura con Joe non sia stata così sofferta da parte di entrambi.

I due, attualmente, non hanno ancora voluto commentare l’indiscrezione sulla fine della loro relazione. Ma, probabilmente, i prossimi album della cantante potrebbero dare quale indizio…