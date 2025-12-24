Taylor Swift dona 1 milione alla American Heart Association per il padre: il gesto che commuove gli USA

Taylor Swift La popstar ha sottoscritto una donazione volontaria da 1 milione di dollari destinata alla American Heart Association dedicata al padre Scott, operato al cuore: un altro milione andrà ai senza tetto in pasti caldi e coperte

“Di tutto quello che Taylor ha dato in beneficenza si sa la minima parte. E se viene promossa la sua iniziativa è solo perché la speranza è che altri seguano il suo esempio e donino a loro volta secondo le proprie possibilità”.

Taylor Swift, un gesto che arriva dal cuore

La frase è di Tree Paine, potentissima editor dell’ufficio stampa di Taylor Swift che a settembre rispondeva così a un giornalista che chiedeva conto di tutte le donazioni della cantante nel corso del suo Era’s Tour. Qualcosa si è venuto a sapere. Probabilmente in minima parte. Ad esempio da alcune associazioni si è saputo che la cantante ha lasciato in ogni città che il suo tour ha toccato – Milano compresa – ingenti donazioni destinate alle associazioni che si occupano di dare un pasto e un tetto agli homeless. Ma fare un conto è impossibile.

Una donazione per sensibilizzare

Contravvenendo però alle sue stesse indicazioni, Taylor Swift ha ufficializzato un nuovo atto di generosità che ha fatto rapidamente il giro degli Stati Uniti.

La American Heart Association ha annunciato una donazione da 1 milione di dollari da parte della cantante, un contributo dedicato a suo padre Scott, che nei mesi scorsi ha affrontato un delicato intervento di bypass coronarico per trattare cinque occlusioni. Una vicenda familiare che la Swift aveva già raccontato pubblicamente, parlando del “ribaltamento dei ruoli” tra padre e figlia e dell’impegno nel seguirlo passo dopo passo nella riabilitazione.

“Un esempio al di là del valore”

La CEO dell’associazione, Nancy Brown, ha commentato il gesto con parole che riassumono perfettamente la portata dell’iniziativa: “Siamo stati autorizzati a sottolineare il notevole gesto di solidarietà e di generosità di Taylor il cui esempio va molto al di là di quello che è il suo valore economico”.

Nancy Brown ha sottolineato come la storia della famiglia Swift sia rappresentativa di quella di milioni di americani colpiti da malattie cardiovascolari e di quanto questa donazione possa accendere i riflettori sulla prevenzione. Negli Stati Uniti si parla moltissimo di problemi cardiaci: in gran parte legati allo stile di vita americano, sedentario, e alla loro dieta…

Il racconto dell’operazione del padre

Nell’agosto scorso, durante la sua partecipazione al podcast New Heights di Travis Kelce, Taylor aveva condiviso un aneddoto che aveva fatto sorridere i fan: “È uscito dalla sala operatoria un po’ rintronato dalla anestesia e il suo primo pensiero è stato quello di distribuire dischi e plettri a medici e infermiere. Ma era completamente nudo…”

Un secondo milione per Feeding America

Ma la giornata di solidarietà della popstar non si è fermata qui. Taylor Swift ha donato un altro milione di dollari a Feeding America, l’organizzazione che combatte la fame negli Stati Uniti. “Un pensiero che facciamo nostro e che rendiamo pubblico insieme al suo continuo sostegno morale e materiale per far sì che queste vacanze siano meno povere e drammatiche per molte famiglie…” ha dichiarato la CEO dell’associazione Claire Babineaux-Fontenot.

Le due donazioni arrivano poche ore prima dell’uscita degli ultimi episodi della docuserie The End of an Era su Disney+, che ripercorre dall’interno uno degli anni più intensi e determinanti della carriera di Taylor Swift: un anno segnato da successi, record, ma anche da scelte personali che confermano la sua volontà di usare il proprio impatto mediatico per sostenere cause reali.