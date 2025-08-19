Taylor Swift lancia un nuovo conto alla rovescia misterioso: i fan in attesa di un annuncio

Cresce l’aspettativa intorno al nuovo album di Taylor Swift che con grande senso del marketing centellina notizie e indiscrezioni sulle dodici canzoni inedite di The Life of a Showgirl. E sul sito ufficiale della cantante compare un nuovo del timer viola.

Taylor Swift non smette di sorprendere i suoi fan. A meno di una settimana dall’annuncio del nuovo album The Life of a Showgirl, la popstar americana ha acceso un altro conto alla rovescia sul proprio sito ufficiale.

Questa volta il timer, caratterizzato da uno sfondo viola scintillante è scaduto ieri, alle 20 italiane di lunedì 18 agosto. E dopo tre giorni di illazioni senza nessuna indicazione e nessun indizio il mistero è stato svelato.

Taylor Swift, nuovo album e countdown a sorpresa

Dal sito ufficiale della cantante, 35 anni, si accede ora a una pagina commerciale per ordinare il vinile da collezione. Inutile sottolineare che i fan sono impazziti. Anche quelli che non sanno cosa sia un vinile, e che hanno comprato solo album digitali, e che magari non hanno a disposizione un giradischi. L’album, da collezione, è andato esaurito in nemmeno venti minuti.

Un precedente countdown, con uno sfondo arancione, aveva portato alla rivelazione del nuovo album, accompagnata dalla pubblicazione della cover e dalla tracklist delle dodici canzoni incluse. Tra le quali il brano che dà il titolo all’album, attesissima, che vedrà coinvolta anche Sabrina Carpenter. Adesso, però, l’impressione è che Swift abbia in serbo altre sorprese, alimentando ancora una volta la macchina dell’hype.

Le ipotesi dei fan

Si attende da un momento all’altro un ulteriore countdown che con ogni probabilità dovrebbe portare all’annuncio del primo singolo ufficiale, magari accompagnato da un videoclip. Altri ipotizzano l’uscita di ulteriori versioni alternative dell’album, sulla scia delle quattro già presentate per il pre-order (tra cui la Sweat and Vanilla Perfume Edition e la It’s Frightening Edition).

Un’altra grande capacità di Taylor Swift è sicuramente quella di differenziare ogni suo album con contenuti esclusivi ed inediti: una qualità che la rende una formidabile macchina promozionale e di marketing.

Tra i fan più informati e coinvolti nelle newsletter della cantante si parla con sempre maggiore insistenza della realizzazione di un documentario: ma molti si attendono anche l’annuncio di una performance live a sorpresa, interamente dedicata al nuovo album

Il nuovo progetto Showgirl

Nel frattempo, l’annuncio di The Life of a Showgirl continua a monopolizzare l’attenzione. La stessa Swift, intervenuta al podcast New Heights di Jason Kelce, il fratello del suo compagno Travis, ha descritto il disco come “molto più divertente e pop” rispetto ai suoi lavori precedenti.

“Ho voluto creare melodie così contagiose da risultare quasi fastidiose, canzoni che ti entrano in testa e non ti lasciano più”, ha raccontato la superstar

Con queste premesse, è comprensibile che il pubblico non stia più nella pelle. L’album uscirà il 3 ottobre, ma la sensazione è che Taylor abbia deciso di scandire le settimane che lo separano dalla pubblicazione con una serie di eventi mirati a mantenere alta la tensione.

Una strategia collaudata

Non è la prima volta che la cantautrice utilizza il mistero come arma promozionale. Già in passato aveva disseminato enigmi e indizi nascosti nei videoclip, nelle copertine e persino nei discorsi pubblici. Questa abilità nel giocare con i codici ha trasformato l’attesa di ogni sua uscita in un evento culturale, capace di catturare l’attenzione ben oltre la sua fanbase.

Nel frattempo si moltiplicano le indiscrezioni sul prossimo tour della cantante, soprattutto dopo l’irripetibile successo dell’Era’s Tour. Anche se tutto fa pensare che Taylor Swift stavolta, magari anche con il pensiero di mettere su famiglia, voglia portare il suo spettacolo in forma stanziale, con una lunga residency, a Broadway, Los Angeles e Las Vegas.

Cosa che le consentirebbe di esibirsi, guadagnare moltissimo senza sacrificare la sua vita privata che al momento, visto il suo rapporto estremamente felice con Travis Kelce sembra essere una priorità assoluta per la cantante.