Taylor Swift, arrestato un incursore a casa di Kelce: le voleva notificare un atto giudiziario

Un 48enne salta la recinzione della villa di Travis Kelce a Leawood per consegnare a Taylor Swift atti di deposizione e viene fermato e arrestato per criminal trespassing, una violazione della proprietà privata. È stato rilasciato su cauzione…

Il fatto è successo il 15 settembre scorso, ma i media americani ne danno notizia solo ora, per altro con notevole evidenza. Un uomo di 48 anni ha superato la recinzione della proprietà di Travis Kelce nel quartiere residenziale privato di Pawnee Lane a Leawood (Kansas City), nel tentativo di consegnare a per diffamazione atti di deposizione. E su segnalazione degli agenti privati di sorveglianza è sttao arrestato.

Irruzione a casa Kelce: c’era anche Taylor Swift

Secondo quanto si legge nel rapporto di polizia, due pattuglie sarebbero intervenute poco dopo le 2 del mattino della notte tra il 14 e il 15 settembre, per identificare un sospetto all’interno del comprensorio per poi arrestarlo con l’accusa di criminal trespassing, un reato minore simile alla nostra violazione della proprietà privata.

L’uomo, identificato, ha trascorso qualche ora in cella in centrale ed è stato poi rilasciato dopo il pagamento di una cauzione. Secondo i report, Swift e il compagno erano in casa al momento dell’intrusione e sono stati informati di quanto accaduto.

Taylor Swift, perché spunta il nome di Justin Baldoni

Dietro al blitz notturno ci sarebbe un contenzioso che oppone Justin Baldoni e Blake Lively, co‑protagonisti e regista del film It Ends With Us e recentemente finiti ai ferri corti tra denunce e ricorsi al tribunale. Il 48enne avrebbe cercato di notificare a Taylor Swift una deposizione legata proprio a questo procedimento. La cantante sarebbe stata chiamata in causa da Baldoni che ha provato più volte a coinvolgerla sostenendo che i suoi scambi di messaggi personali con Lively possano essere rilevanti per gli sviluppi della causa.

La squadra legale della cantante, però, ha smentito che ci fosse un accordo a deporre, chiarendo che la popstar avrebbe semmai dato disponibilità solo se obbligata dal giudice.

Cosa ha deciso il giudice

La settimana scorsa il giudice federale Lewis J. Liman ha respinto la richiesta di estendere i tempi dell’indagine per ascoltare Swift, riducendo di fatto la possibilità che la superstar possa essere convocata prima del processo, atteso nel 2026.

A giugno, intanto, il tribunale aveva autorizzato l’acquisizione in giudizio dei messaggi tra Lively e Swift, limitati però alle questioni pertinenti al film e alla causa. In parallelo, va ricordato anche una seconda causa per diffamazione con maxi richiesta di risarcimento intentata da Baldoni che era già stata respinta.

Taylor Swift, sicurezza e invadenza

L’episodio riaccende i riflettori sul tema sicurezza attorno alla coppia Swift‑Kelce: tra curiosi, fan e — come in questo caso — notificatori troppo zelanti, il confine tra sfera privata e interesse pubblico si fa sottile. Qui il paradosso è evidente: un atto di procedura, pensato per la legalità di un processo, ha prodotto un ulteriore reato minore e un’ondata di attenzioni mediatiche.

Taylor Swift, attualmente in attesa di lanciare il suo prossimo album “The Life of a Showgirl” si è stabilmente trasferita a casa di Travis Kelce dopo il loro fidanzamento ufficiale, annunciato un paio di settimane fa.