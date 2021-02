Tancredi Cantù Rajnoldi è uno degli ultimi cantanti ad essere entrati nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, giunto alla ventesima edizione.

Tancredi, 19enne proveniente da Milano, entrato ad Amici dopo aver vinto una sfida contro Evandro, in questa fase iniziale del talent show, ha presentato un inedito dal titolo Las Vegas, con il quale si è esibito nel corso del dodicesimo speciale del sabato di quest’edizione. Dopo la sua esibizione, Arisa, la sua insegnante di riferimento, gli ha confermato l’accesso alla fase serale del programma.

Di seguito, trovate il testo di Las Vegas. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Tancredi – Las Vegas: il testo

Mi dispiace che mi hai preso per la tua metà

Non ti ho dimostrato amore ma è cosi che va

Ti portavo fuori a cena nei più loschi bar

Ma eravamo chic

Come due clochard.

Ti ho preso dei fiori morti come sempre

Lo so bene che ti piacciono

Ma mi dici cosa c’è

Dai non piangere mentre tutti ci guardano.

Lo sai che ti amo davvero

Sono quaggiù

Ma no non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano.

Vieni andiamo a la la la la la

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a 5 star

Senza money ma

Magari beviamo un po’ e ci sposiamo anche per sbaglio

Chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money magari li facciamo là

E ci compriamo un Caravaggio.

Io sono ancora quello che fuma e non parla

Tu sei rimasta un’altra volta fuori casa

Ti ho raccolto dalla strada una collana

Spero che ti piaccia veramente.

Non capisco se vuoi stare insieme

Se vuoi farmi male o farmi bene

Vieni con me una di queste sere.

Lo sai che ti amo davvero

Sono quaggiù

non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano.

Vieni andiamo a la la la la la

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a 5 star

Senza money ma

Magari beviamo un po’ e ci sposiamo anche per sbaglio

Chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money magari li facciamo là

E ci compriamo un Caravaggio.

Prendi le fiches

Vai pure all in

Dai sposami sulla roulette

Prendi le fiches

vai pure all in

Dai sposami.