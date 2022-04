Tancredi, cantautore milanese che si è fatto notare nel corso della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, durante la quale ha presentato il singolo Las Vegas, certificato doppio Disco di Platino, ha pubblicato un nuovo singolo, Isole, disponibile dall’8 aprile sulle piattaforme digitali.

Isole fa parte della colonna sonora di Di4ri, teen drama tutto italiano che sarà disponibile su Netflix a maggio.

Tancredi, Isole: significato canzone

Stando al comunicato ufficiale, Isole è una canzone che parla di amicizia in tutte le sue sfaccettature, dalla nascita di un legame tra due persone fino alla totale condivisione di ogni aspetto della vita.

Tancredi ha spiegato così la scelta della metafora dell’isola:

Mi sono immaginato di vedere le persone come isole distanti e separate da enormi distese di acqua, ma che si possono sentire molto più vicine grazie allo scambio reciproco di stima e affetto.

Tancredi, Isole: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone e per vedere il visual art video ufficiale.

Tancredi, Isole: testo

Quando corri veloce

Ricordati di non dimenticarti di me

Che abbiamo perso la voce

Diviso in due un’emozione

Quando non c’era nessuno

Respiravamo il futuro

E ti ricordi quel diluvio

Che ci ha spento i sogni e i segnali di fumo.

Ahi, ahi, ahi

L’ho capito solo ora che

Ti chiedo come stai cosa fai dove vai.

Perché ho sempre paura di

Parlarti di me

Di fidarmi di te

Di sognare per vivere, vivere

Siamo come due isole, isole

Ma ti parlo di me

E mi fido di te

Pensavamo che fosse impossibile

Fare unire due isole, isole.

Ti conosco da una vita dalla terza elementare

Io sempre in ritardo, tu invece sempre puntuale

Sotto a un temporale, sopra un regionale

Pensare che andrai all’estero ammetto che mi fa male

So che mi starai vicino quando avremo tutti contro

Che non mi crederai se ti dirò che è tutto a posto

C’è un patto di sangue, non è scritto con l’inchiostro

E ti voglio bene.

Ahi, ahi, ahi

L’ho capito solo ora che

Ti chiedo come stai cosa fai dove vai.

Perché ho sempre paura di

Parlarti di me

Di fidarmi di te

Di sognare per vivere, vivere

Siamo come due isole, isole

Ma ti parlo di me

E mi fido di te

Pensavamo che fosse impossibile

Fare unire due isole, isole.

Siamo solo isole, isole

Siamo solo isole, isole

Tra un mare di lacrime, lacrime

Tu mi hai visto piangere

Ma ho sempre paura di parlarti di me

Di fidarmi di te

Di sognare per vivere, vivere

Siamo come due isole, isole.

Ma ti parlo di me

E mi fido di te

Pensavamo che fosse impossibile

Fare unire due isole, isole

Siamo come isole, isole

Siamo come isole, isole

Tra un mare di lacrime, lacrime

Tu mi hai visto piangere, piangere, ridere.

Siamo solo isole.