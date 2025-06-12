Tananai e Sara Marino ai titoli di coda? Il post che svelerebbe la fine della loro storia

Si sono sempre mostrati come una coppia molto affiatata, seppure anche molto discreta, in grado di restare lontana dai riflettori. Tananai, che in questi ultimi anni sta godendo di un crescente successo, e Sara Marino, raffinata interior designer milanese, sembravano rappresentare l’equilibrio perfetto tra la fama e la normalità.

Uniti da quasi quattro anni, avevano deciso di condividere anche lo spazio domestico, sigillando il loro legame con una convivenza. Un passo importante, raccontato a cuore aperto dallo stesso artista in una passata intervista. “Sono andato a convivere con la mia ragazza, un passo significativo, bello e complesso… La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico”.

Negli ultimi mesi, però, il silenzio social e alcune indiscrezioni avevano acceso un campanello d’allarme tra gli osservatori più attenti. Nessuna foto insieme, nessun commento incrociato, e quel clima di distanza che spesso, nel mondo delle celebrità, anticipa qualcosa di più profondo.

Sara è in cerca di una nuova casa?

A far sorgere definitivamente i dubbi sulla storia d’amore tra Tananai Sara Marino è stato un post condiviso via Instagram, apparentemente innocuo ma ricco di significati impliciti. Nessuna conferma ufficiale, almeno per ora, ma tra le righe sembra profilarsi un cambio di rotta nella vita privata del cantante. L’indizio è arrivato direttamente da lei, Sara, con una frase che ha il sapore di un nuovo inizio ma, allo stesso tempo, potrebbe sancire una chiusura. Un messaggio sibillino che indicherebbe la fine della loro lunga storia d’amore.

Tananai e Sara Marino dunque si sarebbero detto addio. A scatenare i sospetti è stata una semplice foto pubblicata da Sara Marino: nello scatto si vede un contenitore in plexiglas con un’etichetta: “Casa di Sara”. Un gesto che, da solo, potrebbe sembrare parte della sua attività professionale da architetta. Ma è la didascalia a sollevare più di un interrogativo: “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”.

Una frase che, tradotta, sembra voler dire tutto: Sara è alla ricerca di un nuovo spazio, forse per iniziare una nuova fase da sola. Un dettaglio tutt’altro che marginale, considerando che da circa un anno i due avevano deciso di andare a vivere insieme. Lo aveva raccontato con orgoglio Tananai, quando ospite del podcast BSMT, aveva approfondito l’argomento, parlando del ruolo fondamentale che Sara aveva avuto durante la sua esplosione mediatica: “Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei. So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere. Mi ha aiutato molto: la roba che poteva succedere, che è il motivo per cui finiscono un sacco di carriere, è che a un certo punto la gente si monta la testa e cambia. Cambiare e maturare è una cosa legittima e necessaria, ma abbandonare per strada pezzi di te come amici o relazioni non ha senso. C’è stato un momento di assestamento in cui lei aveva le sue paranoie e io avevo le mie. Però sto con lei per un motivo. Per me c’è stata, abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita che stava cambiando e di conseguenza anche la sua, è stata una ragazza molto intelligente e molto sensibile. Per quello ci sto insieme.”

Ora, però, qualcosa sembra essersi spezzato. Quel “looking for” – cercando – suona come un addio sussurrato, ma chiaro. Nessun comunicato ufficiale, nessun gossip, ma un gesto misurato che parla più di mille parole. Sara, classe 1997, milanese e laureata al Politecnico, ha sempre scelto la riservatezza per la propria vita sentimentale, lasciando che fossero i dettagli a parlare per lei. E forse proprio questo dettaglio potrebbe parlare più di mille parole.