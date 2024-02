Usher è stato il protagonista dell’halftime show del Super Bowl 2024. Il cantante è stato selezionato per intrattenere i centinaia di milioni di spettatori attesi davanti alla tv. Le aspettative e le curiosità erano alte, a ore dal debutto, tra rumors su ospiti e brani previsti in scaletta. Ma come è stato lo spettacolo?

Delusione per l’assenza di Justin Bieber

Tra i cantanti attesi sul palco del Super Bowl 2024, accanto ad Usher, era prevista -in base alle indiscrezioni- anche la presenza di Justin Bieber. I due avevano anche collaborato insieme nel brano del 2010 “Somebody to love” e poteva essere una scelta interessante quella di ripresentarla, live. Invece, a sorpresa, Justin Bieber non si è palesato sul palco e il rumor si è rivelato infondato. Sorprende, soprattutto per la presenza confermata della popstar a Las Vegas, città dove di gioca la finale della National Football League.

La scaletta di Usher e i cantanti ospiti dell’halftime show del Super Bowl 2024

Ecco la scaletta con i brani interpretati da Usher insieme al cantante ospite salito sul palco per esibirsi accanto a lui.

Caught Up

U Don’t Have to Call

Superstar (solo un accenno dell’inizio=

Love In This Club

If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

My Boo (with Alicia Keys)

Confessions Pt. II

Burn

U Got It Bad (H.E.R.)

Bad Girl (H.E.R.) -solo un accenno

OMG (Will.I.Am)

Turn Down for What (Lil Jon)

Yeah! (with Lil Jon and Ludacris)

Aquí está el #HalftimeShow del #SuperBowl de @Usher por si no lo vieron.

(Antes de que lo bajen) 😬pic.twitter.com/pjYF1SMgfy — Uribe DJ 🎧 (@UribeDJ) February 12, 2024

Chi ha cantato l’inno americano al Super Bowl 2024?

Quest’anno, l’inno nazionale è stato cantato nientemeno che dalla leggenda della musica country Reba McEntire, durante il Super Bowl 2024

Le dichiarazioni di Usher prima del Super Bowl 2024

Ecco le dichiarazioni estratte dall’intervista di Nadeska Alexis con USHER in occasione della conferenza stampa dell’ Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show. Usher racconta ad Apple Music il suo senso di orgoglio per il debutto del suo nuovo album COMING HOME e per l’esibizione al Super Bowl come artista indipendente…

Perché ho lanciato quell’album come artista indipendente. E sarò, fino ad oggi, l’unico artista indipendente che si sia mai esibito nell’Halftime Show del Super Bowl. Quindi questo è un inizio, un nuovo inizio per me.

Spiega ad Apple Music perché il momento del Super Bowl a Las Vegas è ancora più speciale per lui…

Las Vegas è stata fantastica per me. Avere 100 spettacoli sold out in una residency e poi, il crescendo, che è il Super Bowl con Apple. È stato davvero un momento incredibile per il mio periodo qui a Las Vegas.

Rivela ad Apple Music perché è onorato di portare l’R&B sul palco del Super Bowl, ma non vuole essere confinato in un solo genere…

È bello far parte di qualsiasi categoria, ma non essere categorizzato è quello che ho sempre sperato. L’R&B come mestiere e come stile, come genere, come emozione, come spirito, che si trovi attraverso la musica gospel, il jazz, il rhythm and blues, il blues nell’R&B: ha creato tutti questi altri generi musicali. Non ci rendiamo conto di quanto l’R&B sia stato importante per lo sviluppo dell’industria che abbiamo, così come per gli artisti e i creativi che ne hanno fatto parte. Sono quindi felice che l’R&B abbia il palcoscenico domenica. Sono felice che l’R&B e il rhythm & blues, e i performer musicali e i ballerini, ricevano il riconoscimento che meritano. Sono onorato. Ma non voglio essere categorizzato come un artista R&B e basta.

Infine ha raccontato ad Apple Music di essersi preparato per l’incredibile performance con gli artisti ospiti dell’Halftime Show selezionando inizialmente grandi artisti presenti nei suoi dischi e anticipa un futuro progetto video di Apple che rivela la sua preparazione al Super Bowl…

Credo di essermi semplificato la vita quando ho deciso di avere dei featuring in canzoni che sono diventate dei successi. Questo mi ha dato i più grandi punti di riferimento. Ma la cosa più bella è che Apple mi ha seguito in tutto questo processo. Quindi stiamo cercando di capire come condividerlo con voi, e come far esplodere Internet grazie a questa conversazione. C’è anche una troupe di documentaristi che ha raccolto tutti i momenti che si sono succeduti. Ci sono telecamere che ci circondano in ogni momento, per osservare il processo che abbiamo seguito. Si ha la possibilità di vedere dal primo momento in cui ho ricevuto la chiamata fino al momento in cui sono sceso dal palco. Almeno questa è l’idea. Ma ho sicuramente pensato a chi avrei voluto che condividesse questo momento con me. E sento che le persone che lo condivideranno meritano lo stesso riconoscimento per ciò che fanno nella loro carriera, sia che abbiamo collaborato insieme, sia per i loro momenti in solo.