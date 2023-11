Super Babbo Natale è una canzone dei Me Contro Te che anticipa il primo disco natalizio di Luì e Sofì, in uscita il 24 novembre 2023.

Ecco il sunto del brano dei Me Contro Te:

Super Babbo Natale è la prima canzone di Natale di Sofì e Luì! Insieme alla loro band suonano in casa quando Babbo Natale entra per consegnare i regali e una bambina si sveglia per spiarlo!

Me contro Te, Super Babbo Natale, Testo della canzone

Corrono le renne in cielo

Giù dal polo nord

Col freddo e il gelo non si fermano

Alla guida c’è un supereroe

ma chi è ma chi è

E i bimbi aspettano

I regali gli elfi li impacchettano

Se hanno fatto i bravi poi li scartano

Alla guida c’è un supereroe

ma chi è

Non suona il campanello ma entra in ogni posto

non ha un mantello ma un costume rosso

La barba bianca con la sua risata inconfondibile

oh oh oh oh

Super super Babbo natale

Super super Sarà un Natale

Super super Babbo natale

Super super

E finché la Slitta va

Il Natale certo che non slitterà

Solo lui sa com’e che si fa

Ad essere in ogni città

E quante letterine arrivano

Ogni giorno e quanti bimbi scrivono

Da ogni parte del mondo

E mentre dormono

Col camino come scivolo

Ma chi è

Non suona il campanello ma entra in ogni posto

non ha un mantello ma un costume rosso

La barba bianca con la sua risata inconfondibile

Oh oh oh

Super super Babbo natale

Super super Sarà un Natale

Super super Babbo natale

Super super

Oh oh oh

Lo aspetti anche tu non dire no no no

Con la slitta che è targata polo nord

alza il volume della radio jingle bell jingle bell rocks

Non suona il campanello ma entra in ogni posto

non ha un mantello ma un costume rosso

La barba bianca con la sua risata inconfondibile

oh oh oh oh

Super super Babbo natale

Super Super Sarà un Natale

super super