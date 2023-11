Me contro Te, Natale con Luì e Sofì: l’album in uscita il 24 novembre 2023, la tracklist del disco, cover e quando esce

Dopo l’uscita dell’album “Il Fantadisco dei Me contro te” che ha esordito al n.1 nella classifica ufficiale FIMI/Gfk e ha ottenuto il Disco di Platino, i Me contro te tornano con “Natale con Luì & Sofì”, in uscita il 24 novembre e con una tracklist che vede 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi.

Natale con Luì e Sofì, quando esce l’album

Il disco esce il 24 novembre 2023 e include 10 tracce, 3 inediti e 7 cover di classici natalizi.

L’album uscirà con due formati, una standard con le sagome natalizie di Luì e Sofì, una pallina di Natale bidimensionale da appendere sull’albero e una letterina per fare gli auguri o un disegno di Natale per Luì e Sofì, e un’edizione speciale con una scatola contente: il CD con il formato standard, una sciarpa di Natale dei Me Conto Te e una pallina per l’albero personalizzata.

Natale con Luì e Sofì, tracklist

Luì e Sofì hanno pubblicato 10 libri e sono usciti con 5 film campioni d’incassi, una serie tv che ha raggiunto ascolti altissimi (a breve uscirà la seconda stagione) e hanno riempito palazzetti con il loro live tour che ha emozionato grandi e piccini di tutta Italia.

Inoltre il disco esce dopo un altro grande successo del singolo “La canzone del cowboy” che ha raggiunto 12 Ml di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Di seguito la tracklist dell’album:

Super Babbo Natale

Come il Grinch

Sotto l’Albero

12 giorni a Natale

Il Natale arriva in città

Din Don Dan ( Jingle Bells)

Lascia che nevichi (let it snow)

Auguri di Buon Natale

Feliz Navidad

A Natale puoi

Lo scorso anno, i Me Contro Te sono stati in tour con una serie di date live.

Sabato 12 novembre 2022 Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 13 novembre 2022 Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 19 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Domenica 20 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Sabato 26 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Domenica 27 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Sabato 3 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele

Domenica 4 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele