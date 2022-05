E’ uscito un nuovo brano di Checco Zalone, Sulla barca dell’oligarca, che segue la falsariga dei suoi precedenti pezzi.

Checco Zalone, Sulla barca dell’oligarca, Significato canzone

Il brano, come il precedente “La vacinada“, ironizza sulla società attuale e crea la storia di una guardia portuale che decide di sequestrare lo yatch di un oligarca russo semplicemente per poterlo usare insieme ai parenti e agli amici. Lusso, ricchezza improvvisa, idee su dove dirigere l’imbarcazione… fino a quando si accorge dell’assenza di benzina. E, a salvarli in mezzo al mare, arrivano alcuni albanesi.

Sulla barca dell’oligarca, Ascolta il brano

Checco Zalone, Sulla barca dell’oligarca, Testo

Io Di Ciolla Nicola

già guardia portuale

faccio attualmente l’eroe nazionale

da quando che al porto arrivò sequestrato

il mega yotto di un russo magnato

Che ci passava ogni notte tra vodka e caviale e donne non male

fu proprio lì che pensai patriotticamente

immolo a mio figlio per l’occidente

Di Ciolla Vincenzo la tua comunione

sarà per i russi la granda sanzione

poi dissi a mia moglie

Boccuzzi Camilla chiami la sala e disdilla

Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà

Dopo la torta, la grappa e il dolcetto

dico ai parenti

Meh facciamo un giretto?

si va a Gallipoli, a Monopoli o invece?

un apericena alle isole grece?

ma fecesi largo l’anziana zia Nora

portatemi a Medjugora

Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà

Ma a rovinare la splendida festa

tutto ad un tratto lo yotto si arresta

vedo mio figlio dal pianto straziato

e dico la colpa, a papà, è del magnato

com’è c’ha i palazzi, jacuzzi e strafighe

c’hai le squadre nelle champion league

c’hai sta smania che vuoi l’Ucraina

e kitemurt non metti la benzina

Sulla barca dell’oligarca

rimanemmo quella notte in mezzo al mar

sulla barca dell’oligarca

non prendevano nemmanco i cellular

Sulla barca dell’oligarca

gli albanesi poi ci vennero a salvar