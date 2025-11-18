Subsonica, chi sono le 2 ex fidanzate di Boosta: famosissime sia al cinema che in TV

Subsonica, chi sono le celebri ex di Boosta. Due vip del Cinema e della Tv. Bellissime e super amate dal pubblico

Subsonica, chi sono le due famose e bellissime ex di Boosta. Due vere stelle della TV e del Cinema.

Tanta musica dal vivo con concerti dalla durata di più di tre ore e canzoni che sono entrate di diritto nella Storia della Musica Italiana Moderna. Un sound innovativo e dei veri leoni da palcoscenico. I Subsonica hanno fatto cantare, emozionare e ballare intere generazioni. Inizialmente considerati un gruppo di nicchia, successivamente con la loro partecipazione al Festival di Sanremo con Tutti i miei sbagli, si sono fatti conoscere a una fetta di pubblico sempre più ampia e diversificata.

Tantissimi album all’attivo e progetti anche solisti di alcuni componenti. Boosta, al secolo Davide Di Leo, grande performer, ha fatto parlare spesso di sé non solo per il suo talento di musicista, ma anche per la sua vita privata che, difficilmente tale, è riuscita a rimanere. Nel suo passato sentimentale sono apparse due bellissime donne del vasto mondo dello Spettacolo.

Una è diventata anche la mamma delle sue due figlie, quali Lua Clara e Ira Marie. La loro è stata una storia molto importante, dalla durata di cinque anni. A unirli, oltre che un grande amore, l’immensa passione per la Musica. Difatti la donna, oltre a essere una modella e una showgirl è anche una disc-jokey. Non per nulla si conobbero a una serata in discoteca dove immediatamente scoccò la scintilla che li portò a fare fin da subito sul serio.

Boosta e le sue due celebri ex

Si tratta di Fernanda Lessa che, come ha svelato lei nel corso di svariate interviste, inclusa una sua ospitata a La Volta Buona, ha avuto un legame alquanto turbolento con Davide. Entrambi però sono riusciti, con il trascorrere del tempo, a voltare pagina e lei lo ha definito un buon padre per le loro figlie. Tra l’altro, come ha raccontato la stessa, è stato grazie a lui se è riuscita ad uscire dall’alcol e da alcuni momenti difficili che ora fanno parte del suo passato.

Altra famosa ex di Boosta è Myriam Leone. Con l’attrice, vera star del Cinema e del Piccolo Schermo made in Italy, ha iniziato la relazione poco dopo la conclusione di quella con la Lessa. A dichiarare la fine è stata la stessa artista, nel corso di una sua intervista a Vanity Fair: ” È finita da un anno. È stata la storia più lunga. Oggi sono completamente da un’altra parte. Una nuova Myriam, perché ritrovarsi single a trent’anni è diverso che a venti: a rinascere è una donna“.