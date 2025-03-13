I Subsonica sono in concerto stasera al Gran Teatro Geox a Padova con una nuova data del loro tour.

Dopo i clamori della prima tranche del tour che li ha visti esibirsi nelle principali città europee con sei date sold out, i SUBSONICA proseguono il loro “Subsonica Club Tour 2025”, prodotto da Live Nation, nei club italiani. Dopo l’estate 2024 trascorsa sui palchi dei più importanti festival italiani, i Subsonica si sono esibiti in un susseguirsi di date tutte sold out, dal debutto a Londra (UK), passando per Amsterdam (NL), Bruxelles (BE), Madrid (ES), fino alla conclusione a Barcellona (ES).

Da marzo 2025 sarà finalmente la volta dell’Italia con un doppio appuntamento a Milano il 10 e 11 marzo all’Alcatraz, per poi passare stasera a Padova al Gran Teatro GEOX, a Nonantola (MO) il 14 marzo al Vox Club (SOLD OUT), a Firenze il 18 marzo al Teatro Cartiere Carrara, a Roma il 19 marzo all’Atlantico Live, a Napoli il 22 marzo alla Casa della Musica, una doppia data a Venaria Reale (TO) il 24 (SOLD OUT) e 25 marzo al Teatro Concordia, una doppia data a Bologna il 27 e 28 marzo (SOLD OUT) all’Estragon e infine Modugno (BA) il 30 marzo al Demodè Club. Tutte le info di biglietteria su www.livenation.it e www.subsonica.it.

Ecco le parole dei Subsonica nel parlare dei loro live:

“Il club è il luogo dove tutto quello che ci riguarda è nato. In quegli anni, oltretutto, negli stessi club, potevi ballarci la jungle, i ritmi uk spezzati, la cassa dritta, ma anche assistere ad un concerto. Era tutto molto mescolato. Noi in pratica vivevamo giornate da dodici ore nello studio in Piazza Vittorio, poi uscivamo insieme e insieme passavamo la notte a ballare o ascoltare live, fino a fare l’alba sul fiume per poi tornare in studio con un riff o un beat ancora appiccicato alle orecchie. E ricominciare da capo. È nato tutto lì, nei club. Dove tra l’altro ognuno di noi ha fatto anche esperienza da d.j. Ed è sempre bello, se non doveroso, tornarci. Oltretutto in giro per l’Europa, dove c’è anche l’Italia.”

La scaletta dei Subsonica al Teatro Geox a Padova, concerto 13 marzo 2025

Eden

Pugno di sabbia

Africa su Marte

Nessuna colpa

Colpo di pistola

Albascura

La glaciazione

Discolabirinto

Nuvole rapide

Nuova ossessione

L’ultima risposta

Up Patriots to Arms (Franco Battiato cover)

I cerchi degli alberi

Missili e droni

Sole silenzioso

Depre

Aurora sogna

Liberi tutti

Benzina Ogoshi

Tutti i miei sbagli

Strade

Preso blu

Il concerto dei Subsonica inizierà alle 21. Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto della band, a partire da 40.25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.