I Thirty Seconds To Mars hanno pubblicato il nuovo singolo “Stuck”. Si tratta del primo estratto del nuovo album “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” in uscita a settembre. Un brano propulsivo che pone, dunque, le basi per la nuova era musicale dei fratelli Jared e Shannon Leto, a cinque anni dall’uscita del loro ultimo progetto discografico.

Il singolo è accompagnato dallo straordinario videoclip musicale diretto dallo stesso Jared Leto, una vera e propria celebrazione della forma umana, del design, dell’alta moda, dell’arte e della danza.

Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato del pezzo.

Stuck, Ascolta la canzone, guarda il video, significato

A proposito del video, Jared Leto racconta:

“Grazie a mia madre incredibilmente creativa, io e mio fratello abbiamo sviluppato l’amore per l’arte e la fotografia fin dalla tenera età. Il video di STUCK – la nostra prima nuova canzone in cinque anni – è una lettera d’amore ad alcuni dei miei fotografi preferiti. Artisti che hanno avuto un impatto molto profondo su di me come Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts e altri. Artisti il cui lavoro ha cambiato il modo in cui vedevo le cose e mi ha mostrato nuove possibilità ad ogni svolta.

Il video di STUCK è la continuazione del viaggio iniziato con “Up In The Air”, una celebrazione dell’arte, del design, della moda e delle persone straordinarie che gli danno vita. È una lettera d’amore al potere del movimento e della connessione, una testimonianza del potenziale impressionante di persone diverse, non sempre accettate, ma che rendono il mondo molto più affascinante. Vorrei esprimere la mia immensa gratitudine a tutti i soggetti coinvolti, dagli artisti e designer incredibilmente talentuosi, al team dietro le quinte e a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per rendere tutto possibile. I vostri contributi hanno reso questa esperienza un’avventura assolutamente indimenticabile e hanno contribuito a catturare e celebrare l’essenza di ciò che ci rende tutti unici ed eccezionali”.

La canzone racconta di come lui si sia sentito subito bloccato dallo sguardo dell’altra persona, di come abbia compreso subito di essere in balia e conquistato. Sono bastati pochi secondi.

Qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale di “Stuck”.

Thirty Seconds To Mars, Stuck, Testo della canzone

I’ve been lost in your eyes all afternoon

The more I drift, the closer I get to you

She’s a ghost and the truth, it’s impossible

But I love her lies

You make sure I don’t find somebody new

It’s the way you move

It’s the way you move

Ooh, ooh-ooh

I knew I’d stay with you after just one touch

The way you move has got me

Stuck

Stuck

Got me

Stuck

Stuck

Got me

Stuck

I was lost and then found inside of a dream

Runnin’ out of the circle, tryna believe

She’s a ghost and the truth, it’s impossible

But I lovе her lies

You make surе I don’t find somebody new

It’s the way you move

It’s the way you move

Ooh, ooh-ooh

I knew I’d stay with you after just one touch

The way you move has got me

Stuck

Stuck

Got me

Stuck

Stuck

Got me

Stuck

Ram-dam, da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam

Ram-dam, da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam

It’s the way you move

It’s the way you move

Ooh-ooh, ooh-ooh

I knew I’d stay with you after just one touch

The way you move has got me

Stuck

(Ram-dam, da-da-da, dam-dam-dam)

Got me, got me stuck

(Ba-da-da-da-da, dam-dam)

(Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam)

Got me, got me stuck

(Ram-dam, da-da-da, dam-dam-dam)

Got me, got me stuck

Da-ba-da-da-da-da

(Ba-da-da-da-da, dam-dam)

(Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam)

Got me, got me stuck

Thirty Seconds To Mars, Stuck, Traduzione della canzone

Sono stato perso nei tuoi occhi per tutto il pomeriggio

Più vado alla deriva, più mi avvicino a te

Lei è un fantasma e la verità, è impossibile

Ma amo le sue bugie

Assicurati che io non trovi qualcuno di nuovo

È il modo in cui ti muovi

È il modo in cui ti muovi

Ooh, ooh-ooh

Sapevo che sarei rimasto con te dopo un solo tocco

Il modo in cui ti muovi mi ha preso

Bloccato

Bloccato

Mi ha preso

Bloccato

Bloccato

Mi ha preso

Bloccato

Ero perso e poi ritrovato all’interno di un sogno

Correndo fuori dal cerchio, cercando di credere

Lei è un fantasma e la verità, è impossibile

Ma amo le sue bugie

Assicurati che non trovi qualcuno di nuovo

È il modo in cui ti muovi

È il modo in cui ti muovi

Ooh, ooh-ooh

Sapevo che sarei rimasto con te dopo un solo tocco

Il modo in cui ti muovi mi ha preso

Bloccato

Bloccato

Mi ha preso

Bloccato

Bloccato

Mi ha preso

Bloccato

Ram-dam, da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam

Ram-dam, da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam

Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam

È il modo in cui ti muovi

È il modo in cui ti muovi

Ooh-ooh, ooh-ooh

Sapevo che sarei rimasto con te dopo un solo tocco

Il modo in cui ti muovi mi ha preso

Bloccato

(Ram-dam, da-da-da, dam-dam-dam)

Mi ha preso, mi ha bloccato

(Ba-da-da-da-da, diga-diga)

(Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam)

Mi ha preso, mi ha bloccato

(Ram-dam, da-da-da, dam-dam-dam)

Mi ha preso, mi ha bloccato

Da-ba-da-da-da-da

(Ba-da-da-da-da, diga-diga)

(Ba-da-da-da-da, dam-dam-dam)

Mi ha preso, mi ha bloccato