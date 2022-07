Stromae si esibirà in concerto a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, mercoledì 2o luglio 2022. Lo scorso marzo, il cantante ha rilasciato il suo nuovo disco, Multitude, anticipato dai due singoli, Santé e L’enfer. In Francia è già stato certificato disco di platino, vendendo oltre 100.000 copie dal suo rilascio, pochi mesi fa. In Italia, invece, è riuscito ad entrare, nella settimane della sua pubblicazione, alla posizione numero 10 della classifica Fimi.

Il secondo singolo di Stromae, L’Enfer, è stato promosso dal cantante che lo ha interpretato, per la prima volta, nel bel mezzo dell’intervista di Anne-Claire Coudray per il telegiornale delle 20:00 di TF1 il 9 gennaio 2022. L’artista ha scelto questa traccia per descrivere le sue sofferenze mentre era in una pausa artistica, lunga 8 anni, raccontando anche di come ne soffra ancora oggi. Stromae parla della sensazione di solitudine e di come i suoi pensieri suicidi “gli abbiano fatto passare l’inferno”, come sottolineato dal ritornello della canzone.

Qui sotto tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Stromae, Milano, Ippodromo, 20 luglio 2022, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti, posto unico, per il concerto di Stromae all’Ippodromo Snai San Siro, mercoledì 20 luglio 2022. Il prezzo è di 41.40 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Stromae, Milano, Ippodromo, 20 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta delle canzoni che Stromae eseguirà in concerto. Il live inizierà alle 20.

Invaincu

Fils de joie

Tous les mêmes

Mon amour

La solassitude

Quand c’est ?

Mauvaise journée

Bonne journée

Papaoutai

Ta fête

Pas vraiment

Formidable

Riez

L’enfer

C’est que du bonheur

Santé

Alors on danse

Ippodromo Snai San Siro, Milano, Come arrivare

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Per arrivare, prendere la M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Continuare a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure, come seconda opzione, è consigliata la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.