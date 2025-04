Stevie Nicks annuncia il Tour 2025: “Non vedo l’ora”

Reduce da un impressionante bagno di folla di Hyde Park a Londra della scorsa estate e da alcuni concerti di beneficenza, Stevie Nicks – voce dei Fleetwood Mac, 77 anni – ha confermato la sua intenzione di tornare dal vivo con un minitour di poche date interamente concentrate in Nord America.

Una ottima notizia per i fan canadesi e statunitensi: pessima invece per quelli europei che speravano in una coda più ampia a seguito dei pochi concerti dello scorso anno.

Stevie Nicks, un ritorno molto atteso

L’ultima apparizione solista di Stevie Nicks negli USA risale al 2023, quando aveva intrapreso una breve ma intensa serie di concerti che avevano seguito l’ultimo tour dei Fleetwood Mac, caratterizzato da una certa polemica dopo la decisione della band di ‘dimissionare’ – pare proprio per scelta e decisione della Nicks – lo storico chitarrista e autore Lindsay Buckingham.

Il tour della cantante, tuttavia, era stato un successo straordinario, forte di un repertorio inattaccabile che spaziava tra i suoi brani iconici scritti per i Fleetwood Mac ma anche da hit personali che l’hanno più volte portate al primo posto come Stand Back, Edge of Seventeen e Rooms on Fire.

Due volte nella Hall of Fame

Nel 2019 Stevie Nicks è diventata la prima donna a entrare due volte nella Rock and Roll Hall of Fame: la prima ovviamente con i Fleetwood Mac, la seconda come voce solista. Un traguardo storico per un’artista che ha segnato non meno di cinquant’anni di storia di musica rock con la sua voce unica e una presenza scenica davvero inconfondibile.

Nuovi progetti e collaborazioni

Tra le novità recenti del suo repertorio, spicca la cover di For What It’s Worth dei Buffalo Springfield, pubblicata nel 2022, che Stevie ha definito “una canzone che ho sempre voluto interpretare”. Il brano, carico di significato politico e sociale – la cantante aveva apertamente sostenuto la candidatura di Kamala Harris alla Casa Bianca – è stato letto come un messaggio in linea con il clima degli ultimi anni negli Stati Uniti.

Poi nel ha partecipato a diverse tappe del tour Two Icons One Night insieme a Billy Joel, regalando al pubblico alcuni momenti di grande intensità e duettando con il leggendario interprete di Honesty. Anche nel prossimo tour saranno due le tappe condivise con Billy Joel, nel gigantesco Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e al Caesars Superdome di New Orleans per i quali si parla di non meno di 85mila biglietti pronti ad andare volatilizzati in pochi minuti.

Il futuro dei Fleetwood Mac

Dopo la scomparsa di Christine McVie nel 2022, il futuro dei Fleetwood Mac appare quanto incerto. Stevie Nicks ha più volte dichiarato che senza Christine la band non potrà più tornare in tour: “Era la mia sorella musicale. Senza di lei, non è e non sarebbe più la stessa cosa”, ha dichiarato la cantante in un’intervista a The Guardian.

Tuttavia, non è escluso che in futuro possano esserci collaborazioni estemporanee con altri membri storici del gruppo, come Mick Fleetwood e John McVie, magari per progetti speciali o eventi celebrativi.

Il rapporto con Lindsey Buckingham

Molto più complicato il legame artistico e personale con Lindsey Buckingham, suo compagno sentimentale e non solo artistico per molti anni. Sul loro dualismo i Fleetwood Mac hanno costruito un repertorio straordinario… Il rapporto tra i due è stato una delle colonne portanti della storia della band Dopo anni di tensioni e riavvicinamenti, i rapporti sembrano oggi più distesi: “Lindsey e io ci siamo chiariti. Abbiamo fatto pace. Ma non torneremo più sul palco insieme”, ha spiegato Stevie l’estate scorsa.

Nonostante ciò Lindsay Buckingham recentemente è tornato a suonare con Mick Fleetwood aprendo a possibili speculazioni per una ultima reunion di una delle band più amate e di maggiore successo di sempre.