Dall’omonimo programma andato in onda su Rai 3 nella primavera dell’anno scorso, nasce Via Dei Matti N° 0, il nuovo album del pianista Stefano Bollani che vede la partecipazione dell’attrice e cantante Valentina Cenni, entrambi produttori artisti del progetto.

L’album sarà disponibile dal prossimo 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e negli store digitali, in formato CD e Vinile, e anche in una Special Edition autografata.

Nell’album, sono presenti 20 brani tra quelli proposti da Stefano Bollani e Valentina Cenni durante la prima edizione del programma. In fondo, trovate la tracklist completa.

Il prossimo 5 giugno, in prima serata su Rai 3, il programma tornerà in onda con una puntata speciale dal titolo Via dei Matti Picture Show.

Con Via dei Matti N° 0 (titolo preso da una celebre canzone di Sergio Endrigo, La Casa), Stefano Bollani e Valentina Cenni hanno costruito uno spazio televisivo dove parlare di musica insieme a numerosi ospiti. Nella prima edizione, abbiamo visto artisti come Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Irene Grandi, Eugenio Finardi, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, Fabio Concato, Samuele Bersani, Checco Zalone e tanti altri.

Via Dei Matti N° 0 ha vinto il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via Dei Matti N° 0: tracklist

1. Samba de uma nota sò

2. A zonzo

3. Come prima

4. Casa da Floresta

5. Ciao Ciao

6. Agua de Beber

7. Ma che freddo fa

8. Cucurrucucú Paloma

9. E la vita la vita

10. Il mare d’inverno

11. Jamaica Farewell

12. Don’t Worry, Be Happy

13. Aquarela Do Brasil

14. La storia di Serafino

15. Il ballo di San Vito

16. Un signore di Scandicci

17. Sau Sau

18. Desde Que O Samba è Samba

19. Il siero di Strokomogoloff

20. Anema e Core