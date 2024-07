Steel Panther a Milano: la tradizione è sempre la tradizione (report 8 Giugno 2024)

Le tradizioni son tradizioni: un concerto estivo degli Steel Panther ogni paio d’anni è la cosa giusta per rilassarsi e farsi qualche risata, la quantità giusta di musica e cabaret per non stancare. E come da tradizione, si suona sul palco B dell’Alcatraz davanti ad una quantità di gente sempre stabile: a tutti va bene così.

Di quanto uno show degli Steel Panther sia sempre più un misto di musica e cabaret ne avevamo già parlato approfonditamente nel live report del concerto del 2022, quindi non ci si può stupire se dopo solo due canzoni c’è un intermezzo di oltre 10 minuti trascorsi a sparare cazzate. L’unico appunto che posso fare è che il 50% di quelle battute sono auto-riciclate, dagli sfottò in italiano sul “caZo picolo” (ma faceva più ridere anni fa quando usavano il termine “Pisellino”) a Stixx che imita il batterista dei Def Leppard con umorismo sempre più nero. Come dei bravi comedian, gli Steel Panther dovrebbero aggiornare il loro repertorio ad ogni tour, perché tanto è evidente che ben più della metà dei presenti all’Alcatraz ha già assistito ad uno dei loro concerti e quindi vuole materiale fresco. Anche se ok, poi si ride comunque a sentir parlare del “caZo picolo”.

E poi c’è la musica, certo: la scaletta di questo tour è una delle migliori mai proposte dagli Steel Panther, con il solo grosso neo di aver escluso Community Property (un crimine averle preferito la nuova ballad Ain’t Dead Yet). Per il resto, le canzoni sono sempre suonate con il richiesto mix fra glam e metal, e il pubblico reagisce con più grinta del passato, visto che per quasi tutto il tempo c’è un inaspettato circle pit e anche un po’ di crowdsurfing.

E infine, le ragazze: sì, anche questa volta sono salite sul palco a ballare. E anche questa volta non si è visto nemmeno un capezzolo. Queste sono le tradizioni che dovremmo cambiare. Magari la prossima volta?

PS: se siete qui per vedere le foto del concerto, purtroppo rimarrete a bocca asciutta (al contrario di tutte le ragazze che hanno frequentato i camerini dopo il concerto), perché la band è stata molto avara con photo-pass e mille limitazioni. Dovrete accontentarvi di una foto scattata da lontano e con il cellulare, durante il sempre affascinante momento dell’invasione di palco da parte del lato femminile del pubblico – e di questo video

Steel Panther a Milano: la scaletta del concerto

Eyes of a Panther

Tomorrow Night

Asian Hooker

Just Like Tiger Woods

Friends With Benefits

Guitar Solo

Death to All but Metal

1987

Ain’t Dead Yet

Impromptu Song for a Girl

Weenie Ride

17 Girls in a Row

Party Like Tomorrow Is the End of the World

—–

Gloryhole