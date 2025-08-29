Stash dei The Kolors, chi è la bellissima compagna, madre delle sue bambine. Dolcissime parole per lei

Stash, frontman dei The Kolors, e la sua compagna bellissima e famosa vivono un amore solido che ha conquistato anche i fan.

Il successo dei The Kolors ha reso Stash uno dei volti più noti della musica italiana contemporanea. Carismatico sul palco, con una voce capace di unire energia e intensità, l’artista partenopeo ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama pop nazionale.

Eppure, dietro i riflettori e il clamore delle hit che scalano le classifiche, c’è un lato più intimo che lo racconta come uomo e compagno. Dal 2017, infatti, Stash condivide la sua vita con Giulia Belmonte, modella, giornalista e influencer che ha saputo stregare il suo cuore e con cui ha deciso di costruire un futuro insieme.

Stash e il suo amore per Giulia

Giulia non è un volto sconosciuto. In passato ha partecipato a Miss Italia e si è fatta notare anche nel mondo dello spettacolo, comparendo in un videoclip molto amato dal pubblico, quello di “Dove e Quando” di Benji e Fede. Una carriera variegata, che spazia dal giornalismo al mondo digitale, visto che oggi conta oltre 260mila follower su Instagram. Numeri che raccontano non solo la sua bellezza, ma anche la capacità di comunicare con freschezza e autenticità, due qualità che le hanno permesso di conquistare una community sempre più ampia.

La relazione con Stash, col tempo, è diventata qualcosa di profondo e stabile. Nel 2020 la coppia ha deciso di allargare la famiglia con la nascita della primogenita Grace, evento che ha rappresentato una svolta importante nella vita del cantante e della sua compagna. Due anni dopo è arrivata Imagine, la seconda figlia, a consolidare ulteriormente un legame che si nutre di amore, rispetto e complicità. Senza ombra di dubbio, Stash e Giulia hanno saputo dare priorità a ciò che davvero conta: crescere insieme, passo dopo passo, mettendo al centro la loro famiglia.

Oggi vivono a Milano, città che rappresenta non solo una scelta logistica per il lavoro, ma anche un contesto dinamico e stimolante per la loro vita quotidiana. Al matrimonio, almeno per il momento, hanno preferito la convivenza, segno di una coppia che non sente il bisogno di formalizzare con un rito un sentimento già forte e consolidato. È una scelta moderna, in linea con la loro visione della vita, dove l’importante è condividere valori, responsabilità e affetti, piuttosto che inseguire convenzioni. “Da quando sei nella mia vita, io sono felice”. Il post di Stash per il compleanno della fidanzata Giulia Belmonte.

I fan dei The Kolors, abituati a vedere Stash in versione artista sul palco, apprezzano anche questo lato privato fatto di serenità e di normalità. E non è raro che proprio sui social emerga il loro equilibrio familiare, con foto e momenti che raccontano la quotidianità senza filtri. In fondo, è proprio questa trasparenza a rendere la loro storia così amata: un amore nato lontano dai clamori e cresciuto nel tempo, che oggi rappresenta un esempio di come carriera e vita privata possano convivere senza contraddizioni.

Stash continua a raccogliere successi musicali insieme ai The Kolors, ma allo stesso tempo costruisce il suo futuro accanto a Giulia e alle loro bambine. Un equilibrio raro, che unisce palco e casa, applausi e affetti, confermando che dietro l’artista c’è soprattutto un uomo innamorato e un papà orgoglioso.