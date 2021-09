Squali è il nuovo video ufficiale di TY1, il producer salernitano che, lo scorso 7 maggio, ha pubblicato l’album Djungle, il suo sesto progetto discografico da solista ma il primo album ad essere quasi interamente composto da canzoni in italiano.

Djungle ha esordito alla posizione numero 6 della classifica FIMI degli album più venduti e vede la partecipazione di ben 24 artisti, italiani e internazionali (Marracash, Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Myss Keta, Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier, Neffa, Tiromancino, Pablo Chill-E, Mc Buzzz, Dosseh, Touchè, Vettosi).

Dopo i singoli che hanno anticipato l’album, Sciacalli, C’est la vie e Fantasmi, e dopo il video ufficiale di Hit or Myss, ora arriva il turno di Squali, canzone che vede la partecipazione di VillaBanks e di Touché, giovanissimo rapper italo-marocchino di 17 anni.

Di seguito, trovate il testo di Squali. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Squali: il testo

Questi vogliono mangiarmi

Ma non sanno con chi parlano

Ora voglio puntare su di me

Perché nessuno c’ha mai puntato.

Questi vogliono mangiarmi

Ma non sanno con chi parlano

Ora voglio puntare su di me

Perché nessuno c’ha mai puntato.

Venti persone ma son quaranta le facce

Devo restare me stesso, mami, dimmi come faccio

Soldi sporchi, non saprei più cosa farci

Posso tirarteli addosso finché non rimani fradicia

In mattinata ho appuntamenti e una sfilata

Prima colazione ammazzo di ieri sera aspirato

Ho sempre un cuore da pirata, i tempi ancora più tirati

Baby, spengo i sentimenti, vengo nella tua spirale

Questi voglion mangiarmi nel piatto

Tutti gli occhi addosso ora che si è riempito

Li ho visti comportarsi senza stare ai patti

Amici stretti che han cambiato viso, non saprei perdonarli io

Per alcuni è tardi, per altri è molto, troppo presto

Ho perso fratelli per un palo

Addosso ho venti K in contanti

Ho buttato troppi soldi sporchi al cesso

Ne ho ancora da buttare, ne avevo in eccesso

Quello che necessito, puntare su me stesso

Pregare che Dio faccia il resto

Soldi sporchi al cesso

Ancora da buttare, ne avevo in eccesso

Tutto quello che necessito, puntare su me stesso

Pregare che Dio faccia il resto.

Questi vogliono mangiarmi

Ma non sanno con chi parlano

Ora voglio puntare su di me

Perché nessuno c’ha mai puntato.

Questi vogliono mangiarmi

Ma non sanno con chi parlano

Ora voglio puntare su di me

Perché nessuno c’ha mai puntato.

E ora voglio puntare su di me

A me manca tutto, giuro, non ho niente

Due tre canne di fumo e le sigarette

Ora sto all’inferno e voglio andarmene

Ora vi preoccupate quando sparisco

Forse per paura di perdere un appiglio

E anche se a scuola vi facevo il dito

Ne sono uscito ultimo, sì, ma pulito

A scuola con la testa non ci sono mai stato

Quante volte alle professoresse ho rubato

Quante volte davanti a tutti, mi han beccato

Per questo anche se non c’entravo, ero accusato

Io rimango sempre fedele all’umiltà

Non è che se metto una felpa firmata

Mi son dimenticato della strada

Perché quella m*rda non l’ho mai avuta.

Questi vogliono mangiarmi

Ma non sanno con chi parlano

Ora voglio puntare su di me

Perché nessuno c’ha mai puntato.

Questi vogliono mangiarmi

Ma non sanno con chi parlano

Ora voglio puntare su di me

Perché nessuno c’ha mai puntato.

Non trovo mai soldi nelle vecchie giacche

Trovo solamente sigarette spezzate

Ricevuto tre cappotti per posta, anche i pacchi di wax

E mi ha riscritto la tipa che mi ha lasciato

Spento il mio cuore per riempirmi le tasche

Sono venti persone ma quaranta le facce

Troppi finti amici

Anche questa sera ho una cougar nella vasca

Questi squali giuro che sono affamati

Non vince il più grosso, vince chi va più avanti

Ce ne andremo lontano

Ce ne andremo lontano

Questi squali giuro che sono affamati

Non vince il più grosso, vince chi va più avanti

Non vince il pesce più grosso

Anche se ho il pesce più grosso.