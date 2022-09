Spotify Premium gratis per 3 mesi: ecco come ottenerlo

Con l’arrivo dell’autunno Spotify ha deciso di fare un gradito regalo ai tanti utenti che vorrebbero provare l’abbonamento Premium, ma preferiscono evitare di spendere 9,99 euro al mese per averlo. Per pochi giorni, infatti, è possibile provare Spotify Premium gratis per 90 giorni e accedere per l’intero periodo della promozione a tutte le funzionalità del servizio.

L’offerta, unica nel suo genere, ha una scadenza che si sta avvicinando: tutti gli utenti che non hanno ancora provato Spotify Premium possono approfittare della promozione fino all’11 settembre 2022 semplicemente collegandosi A QUESTO INDIRIZZO e seguire le indicazioni di Spotify per avere Premium gratis per 3 mesi.

Una volta scaduti i 3 mesi di Spotify Premium gratis tornerete a pagare l’abbonamento a prezzo pieno, 9,99 euro al mese, ma potrete cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento e non incorrete in alcun addebito.

Cosa si ottiene con Spotify Premium

Spotify può vantare un catalogo da oltre 75 milioni di brani e funzionalità premium di primo livello:

Ascolto in streaming e offline

Musica senza pubblicità

Skip illimitati

Un ricco catalogo di podcast anche in esclusiva

3 mesi di Spotify gratis anche per gli studenti

Se siete studenti potete approfittare della promozione proposta da Spotify e ottenere il servizio Premium gratis per 3 mesi, a patto che non abbiate già provato Spotify Premium in passato. Tutto quello che dovete fare è essere iscritti presso istituti di studi superiori accreditati e sottoscrivere l’offerta A QUESTO INDIRIZZO. Al termine dei 3 mesi inizierete a pagare Spotify Premium 4,99 euro al mese per 12 mesi, poi passerete in automatico all’abbonamento individual al prezzo di 9,99 euro, ma va da sé che potrete annullare l’abbonamento in qualunque momento ed evitare così l’addebito.