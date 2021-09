Avevano promesso di festeggiare e celebrare i 25 anni di carriera e così sarà. Parliamo delle Spice Girls che nel 2021 festeggiano l’anniversario della pubblicazione del disco di debutto, Spice. Ma, forse i fan saranno solo parzialmente soddisfatti della extended edition, visto la presenza di soli 2 “inediti” in “Spice 25“.

Spice 25, l’album dei 25 anni di “Spice”

Cosa conterrà l’edizione speciale dell’album?

I fan potranno ascoltare due brani inediti, “One Of These Girls” e “Shall We Say Goodbye Then?” oltre, ovviamente, alle 10 tracce originali, in uscita il 29 ottobre 2021. Sarà presente anche una versione orchestrale della ballad “2 Become 1” e le prime versioni demo di “Who Do You Think You Are” e “If You Can’t Dance”.

Spice 25, le dichiarazioni delle Spice Girls

Ecco le parole delle Spice Girls nell’annunciare il progetto. Emma Bunton ha dichiarato:

Dai primi aspiranti piccoli passi alla conquista del mondo intero con una squadra di Spices, dirvi grazie non è abbastanza per tutti voi che ci avete sostenute, seguito le nostre orme, camminato nelle nostre grandi scarpe grandi e che avete condiviso i nostri sogni. Sono stati 25 anni di pura magia. Spice Girls per sempre!!

Geri Halliwell (ora Horner) ha aggiunto:

“Ai nostri fan irriducibili e fedeli; senza di voi non ci siamo noi – vi mandiamo amore e gratitudine senza fine. Chiunque tu sia, qualunque siano i tuoi sogni, vivili, sii loro. Il motto delle Spice Girls ne è la testimonianza”

Sporty Spice non può che sottoscrivere un bilancio entusiasmante:

“25 anni, wow! Ho così tanti meravigliosi ricordi dello scrivere, registrare, promuovere e portare in tour questo album e così tante persone da ringraziare. Questo è il disco che ha dato il via al nostro incredibile viaggio. Un enorme grazie ai nostri fan e alla famiglia in tutto il mondo. Grazie per essere sempre lì con il vostro incessante supporto e per aver realizzato i nostri sogni. Il mio amore e la mia gratitudine per sempre”.

Mel B ha aggiunto:

“Tutto quello che ho sempre voluto era essere accettata e fare in modo che tutti intorno a me – gay, etero, bruni, neri, timidi o rumorosi come me – sentissero di poter celebrare chi sono e di essere liberi di essere loro stessi. Tutto quello che spero – 25 anni dopo – è che il messaggio sia stato ascoltato forte e chiaro. È vero che alla fine l’amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno quindi ringrazio tutti coloro che hanno comprato un disco delle Spice Girls o sono stati sotto la pioggia per salutarci o vestiti di rosa, con una tuta sportiva, una parrucca color zenzero, una tuta leopardata o indossando l’iconico broncio di Vic!”

E anche Victoria -assente nell’ultimo tour- ha celebrato i 25 anni delle Spice Girls”

“Non potevamo far passare 25 anni senza ringraziare i fan per il loro incredibile supporto. Ci sono così tante persone che hanno avuto un ruolo nel successo delle Spice Girls nel corso degli anni, sappiamo chi siete e vi ringraziamo”

“Spice” ha trascorso 15 settimane in cima alle classifiche degli album del Regno Unito in quattro occasioni, trascorrendo più di un anno nella Top 40. In America ha raggiunto la vetta della classifica degli album di Billboard 200 ed è stato il numero 1 in 13 paesi in tutto il mondo.

Spice 25, la tracklist ufficiale

Ecco la tracklist di “Spice 25”:

CD1

1. ‘Wannabe’ (02:53)

2. ‘Say You’ll Be There’ (03:56)

3. ‘2 Become 1’ (Single Version) (04:05)

4. ‘Love Thing’ (03:39)

5. ‘Last Time Lover’ (04:11)

6. ‘Mama’ (05:05)

7. ‘Who Do You Think You Are’ (04:01)

8. ‘Something Kinda Funny’ (04:05)

9. ‘Naked’ (04:26)

10. ‘If U Can’t Dance’ (03:49)

CD2

1. ‘Wannabe’ (Dave Way Alternative Mix) (03:25)

2. ‘Say You’ll Be There’ (7-inch Radio Mix) (04:09)

3. 2 Become 1 (Orchestral Version) (04:05)

4. ‘Mama’ (Biffco Mix) (05:49)

5. ‘Love Thing’ (12-inch Unlimited Groove Mix) (06:25)

6. ‘Take Me Home’ (04:07)

7. ‘Last Time Lover’ (Demo) (04:05)

8. ‘Feed Your Love’ (04:36)

9. ‘If U Can’t Dance’ (Demo) (03:36)

10. ‘Who Do You Think You Are’ (Demo) (03:49)

11. ‘One of These Girls’ (03:33)

12. ‘Shall We Say Goodbye Then?’ (00:53)