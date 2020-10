Nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia di questa settimana, al terzo posto, troviamo l’album d’esordio di Speranza, dal titolo L’ultimo a morire, pubblicato su etichetta Sugar/Universal.

Speranza è un rapper italo-francese, nato nel 1986 da padre italiano e madre francese, cresciuto a Behren-lès-Forbach e tornato a vivere in Italia, a Caserta, dall’età di 22 anni. I suoi testi, per questo motivo, sono un mix di napoletano, italiano e francese ma non solo.

Speranza ha iniziato a rappare all’età di 12 anni. Una volta tornato a vivere in Italia, però, il rapper ha abbandonato la musica fino al 2016. Nel 2017, Speranza è tornato al rap e ha ottenuto visibilità soprattutto grazie ai singoli Sparalo!, la trilogia di Spall a Sott e Chiavt a Mammt. Negli ultimi anni, quindi, Speranza ha collaborato con molti artisti della scena (Rocco Hunt, Izi, Margherita Vicario, Night Skinny, Ketama126, Massimo Pericolo, Ntò, TY1 e Noyz Narcos).

Speranza ha lavorato sull’album L’ultimo a morire nel 2019 e nel 2020, registrando il disco subito dopo il lockdown. L’album d’esordio del rapper è stato annunciato lo scorso 2 ottobre e anticipato dai singoli Iris e Fendt Caravan. Per quest’album, il rapper 34enne ha collaborato con Tedua, Gué Pequeno, Massimo Pericolo, Rocco Gitano e Kofs.

Per quanto riguarda le produzioni, invece, Speranza ha lavorato con simoo, Riley Beatz, MAIOLE, Night Skinny, Frank Carozza, Crookers e Don Joe.

Di seguito, trovate la tracklist di L’ultimo a morire.

Speranza – L’ultimo a morire: la tracklist

1. Casertexas

2. Fendt Caravan

3. A la muerte feat. Tedua

4. Spall a sott

5. Chinatown feat. Gué Pequeno

6. Omm i merd

7. Takeo Ischi feat. Massimo Pericolo

8. Camminante feat. Rocco Gitano

9. 100 anni

10. Iris

11. Put*ana***

12. Le Fief

13. Calibro 9 feat. Kofs

14. Russki Po Russki