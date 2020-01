TY1 featuring Noyz Narcos e Speranza, Sciacalli: ascolta il nuovo singolo

Di Alberto Graziola venerdì 3 gennaio 2020

TY1 featuring Noyz Narcos e Speranza, ascolta Sciacalli e leggi il testo

E' disponibile da oggi “Sciacalli”, il nuovo singolo di TY1, uno dei maggiori producer della scena rap italiana, featuring Noyz Narcos e Speranza, su etichetta Thaurus Music / Believe Digital.

Gianluca Cranco, questo il suo nome all'anagrafe, è un veterano della scuola hip hop, attivo da più di 20 anni.

Dal 1997, quando venne incoronato campione italiano di DJing (vincendo il primo ITF), passando per Alien Army, alle collaborazioni con i migliori artisti Hip Hop italiani come Clementino, fino ad arrivare al suo primo LP solista, "Hardship" dove ha lavorato anche con artisti come Eamon e Sirah, sperimentando sonorità elettro-pop di respiro più internazionale, durante il suo singolare percorso in musica non sono mancate le collaborazioni anche con Rkomi, Calcutta, tantissimi altri protagonisti del rap italiano e non solo. Recente anche la sua collaborazione con Marracash nei brani “Non sono Marra” feat Mahmood e “Quelli che non Pensano”, brani inclusi nell’ultimo disco di Marracash, di cui ha curato le produzioni. Ecco il suo commento sulla collaborazione per il nuovo brano:

“Lavorare con Noyz Narcos e con Speranza a questo brano è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Noyz è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni mentre Speranza è una delle voci più autorevoli e rappresentative della nuova scuola. La forza di Sciacalli è da ricercare nella sua spontaneità. Per la prima volta non ho modificato la struttura del pezzo, è nato così come lo sentite, rimanendo fedele alla prima incisione. La strofa di Speranza si è legata talmente bene a quella di Noyz che non vi è stata alcuna necessità di modificare la costruzione del brano”

Qui sotto l'audio, a seguire il testo della canzone.

I Check Out

Noyz Narcos

Speranza è l’ultima a morì

TY1

Drop that shit

Focused Daily Defari

Lei con gli occhi grossi come due fari

Ferrari Ferrari Star Rollers

Molly nei Whisky Sour

In aria mille bolle che stanotte c’ho una botta che t’addobba

Schiaccia g-power

Vengo pe’svuotare il frigo in una vasca de contanti se volemo tuffare

Truffare

In culo al tuo crew addio

Pe’ strada sono ZX Dio

Io c’ho na speranza grindo con Speranza perché n’c’è speranza che qui giù ritorni più un Dio

Jeans stretti street largo

Puoi chiamarmi Señor Canardo

Fuori per sti bigliettoni

Ghigliottina

In gola scorre benzina

Dici “Manuè che te ne fotte?”

Dovrei avere una Jordan come Travis Scott

Dovrei avere una placca d’oro pe’ ogni disco

Dovrei avere una Tesla sotto al culo, Cristo

Guarda sempre pe’ l’aria

Mix Brewdog Bavaria

Non piangere ammò che mo’ torno

Manco me so’ accorto già s’è fatto giorno

0823 famm' nu squirt,

Teng' e sorde dind'a cosa d'a Nesquik,

Và e vene comme dind'o' "saglie e scinn",

Omicidio, quando rappo zingaresco "a si scil",

Me dispiace ca cu mme nun ci'a facite,

O'vino è juto acit',

Bbiv' a si n'a sì capit',

A mossa e guapparia!?,

Hai sbagliato zona,

Nun è l'Arizona, peggio e l'Amazzonia,

Tu fais couler le sang?

Ta meuf me fait couler un bain,

Obligé de faire le grand, (ouais),

Mais au fond t'es qu'un larbin,

J'accepte le liquide pas l'echec,

J'lève mon majeur à qui pointe de l'index,

Per esempio,

Roma l'ha fatto in un giorno e Caserta è pe semp'! (Spall'a sott')

Sciacalli,

Siamo sciacalli,

La guerra o la morte piango dai nervi,

Siamo sciacalli (X2)