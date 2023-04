Siamo arrivati oltre alla metà del percorso di Amici 2023 e oggi, 21 aprile, su Canale 5, a partire dalle 14.45, andrà in onda uno speciale del talent show, al posto del consueto appuntamento con Uomini e Donne. Domani sera andrà in onda il sesto appuntamento, già registrato nelle scorse ore, con un nuovo allievo eliminato e la corsa sempre più imminente per la finalissima del programma. E, come già accaduto, la diretta dell’ultima puntata andrà in onda domenica 14 maggio 2023, invece di sabato 13, proprio per l’ultimo atto -in onda su Rai 1- dell’Eurovision Song Contest 2023. Sfidarsi sarebbe stato un danno per entrambi i programmi e così è arrivata la giusta scelta di rinviare di 24 ore la vittoria dell’allievo di questa 22esima edizione di Amici.

Nello speciale di Amici in onda oggi, seguiremo le vicende dei concorrenti che hanno partecipato al serale, tra emozioni e momenti di sconforto legati all’eliminazione. Anche in questa 22esima edizione, a sfidarsi sono tre squadre composte da una coppia di professori -di ballo e canto- che nei mesi scorsi hanno formato la classe del talent show. Sono stati 15 gli alunni ammessi all’ultima fase del programma, tra cantanti e ballerini. Le squadre sono composte da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro.

In questa edizione del talent show è stata rivoluzionata la giuria. Dopo Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, nella 22esima edizione a valutare e giudicare le performance sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Sono loro a doversi esprimere dopo l’esibizione e le sfide, preferendo un concorrente rispetto all’altro.

Ecco, a seguire, gli allievi ancora in gara al serale di Amici 2023,

I cantanti sono:

Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Wax per il gruppo di Arisa

Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini in gara sono:

Ramon e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena per la squadra di Emanuel Lo

Mattia per Raimondo Todaro

Nella prime 5 puntate di Amici sono stati eliminati Megan (ballerina) e NDG (cantante), poi Piccolo G (cantante) e Gianmarco (ballerino). Infine Samu (ballerino), Alessio (ballerino) e Federica (cantante).