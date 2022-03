Soldi puliti è un brano di Shiva, incluso nelle novità del New Music Friday su Spotify. Giovanissimo, ventunenne (è nato nel 1999), ha iniziato a seguire la sua passione per la musica fin da ragazzino, a soli 15 anni. Ma il talento era tale da aver firmato poco dopo un contratto con la Honiro Label.

Soldi puliti, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Soldi puliti” di Shiva:

Shiva, Soldi puliti, Significato canzone

Il brano parla della vita quotidiana, tra feste senza inviti e momenti in cui la riflessioni sull’esistenza e sui valori prendono il sopravvento (“Meglio al verde o in prigione che morto, Ma sempre meglio morto che tradire”). Ma c’è spazio anche per comprendere errori del passato e nuove valutazioni (“Ci son voluti vent’anni a capire, Che i sentimenti van tenuti stretti (Esatto)”)

Shiva, Soldi puliti, Testo canzone

Entriamo alle feste ma senza gli inviti

Mischiando il profitto coi soldi puliti

La B sta per Brabus, ha sete di litri

La morte è vicina, sta a nove millimetri

Cuore in metallo chiuso in una cler

Ho sempre problemi, però vesto Hermes

Toccare i milioni non cambia i miei frères

Bene, adesso rimandala in

Entriamo alle feste ma senza gli inviti

Mischiando il profitto coi soldi puliti

La B sta per Brabus, ha sete di litri

La morte è vicina, sta a nove millimetri

Cuore in metallo chiuso in una cler

Ho sempre problemi, però vesto Hermes

Toccare i milioni non cambia i miei frères

Bene, adesso rimandala in

Le preghiere han riempito la chiesa

Non cambia niente, ma aumenta la spesa

Il quartiere ha il marchio della bestia

Per questo co’ gli occhi anche dietro la testa

Il cazz0 fa boxe con le sue tonsille

Merita un premio con borse da mille

Meglio al verde o in prigione che morto

Ma sempre meglio morto che tradire

Gli errori di un padre rendon la tua vita molto più difficile

Ci son voluti vent’anni a capire

Che i sentimenti van tenuti stretti (Esatto)

Sguardi gelati, i cuori son freddi

Nemici onesti, gli infami colleghi (Milano)

Tu sei un pesce che nuota nella vasca

Ma questa Glock spara anche sott’acqua

Uoh, uoh, uoh, uoh, guarda in quanti han dubitato di Shiva (Esatto)

Guarda in quanti han parlato di Shiva (In quanti)

Il mio successo è la miglior rivincita

Uoh, uoh, uoh, uoh, pulisco il mucchio e riciclo la cifra

Non farmi domande sulla scena in Ita

So solo che è la mia troia preferita (Brr, pow)

Entriamo alle feste ma senza gli inviti (Buh, buh)

Mischiando il profitto coi soldi puliti (Milano)

La B sta per Brabus, ha sete di litri

La morte è vicina, sta a nove millimetri (Ueoh, ueoh, uoeh)

Cuore in metallo chiuso in una cler

Ho sempre problemi, però vesto Hermes

Toccare i milioni non cambia i miei frères

Bene, adesso rimandala in

Okay, la mia borsa si allarga

Just Date, brilla pure la data

Ho seimila euro di giacca

Non è ancora stata indossata

I miei han svoltato cantando mentre i tuoi se la sono cantata (Infami)

Copro il vuoto con svariate auto nuove

Non uso chiavi, parton col bottone

Ma se c’ho ancora tutti ‘sti problemi, è perché sto cercando di schivare il diavolo

Pochi capiscono, in molti mi amano

Troppi mi criticano e cosa fanno? (Che cosa?)

Quindi mo ti spiego le differenze

C’è chi fa le cose, c’è chi le vede

C’è chi fa i milioni e c’è chi fa i meme

Io sono quello che fa e non lo chiede

Santana è per sempre

Entriamo alle feste ma senza gli inviti (Buh, buh)

Mischiando il profitto coi soldi puliti (Milano)

La B sta per Brabus, ha sete di litri

La morte è vicina, sta a nove millimetri (Ueoh, ueoh, uoeh)

Cuore in metallo chiuso in una cler

Ho sempre problemi, però vesto Hermes

Toccare i milioni non cambia i miei frères

Bene, adesso rimandala in

Uoh

Uoh-oh

Uoh

Uoh-oh

Uoh

Uoh-oh