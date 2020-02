Shiva, chi è il rapper, nome ed età

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Chi è Shiva, il rapper al numero uno dei singoli con "Calmo", featuring Tha Supreme.

Shiva ha conquistato il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia con il brano "Calmo", featuring Tha Supreme.

Ma chi è il rapper che ha fatto suo il gradino più alto della chart Fimi questa settimana?

Giovanissimo, ventunenne (è nato nel 1999), ha iniziato a seguire la sua passione per la musica fin da ragazzino, a soli 15 anni. Ma il talento era tale da aver firmato poco dopo un contratto con la Honiro Label.

Il suo brano “Mon Fre” può contare oltre dieci milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra i suoi pezzi più famosi e conosciuti non possiamo non citare “La via del guerrero", Anima" e ”Nuvola bianca”.

Il pezzo "Calmo" fa parte del suo EP, Routine. All'interno duetti con Marrcash e Capo Plaza.

Il suo account Instagram ufficiale è Fuckshiva

Il suo vero nome è Andrea Arrigori.