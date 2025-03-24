Sold out per Anastacia in concerto al Teatro degli Arcimboldi a Milano: la scaletta delle canzoni
La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Anastacia al Teatro Degli Arcimboldi a Milano, lunedì 24 marzo 2025
Anastacia sarà in concerto stasera, 24 marzo 2025, al Teatro degli Arcimboldi a Milano.
La celebre popstar torne in Italia per celebrare i 25 anni dall’uscita dell’album Not that Kind contenente il singolo, diventato inno intramontabile, I’m Outta Love. La prima delle quattro date italiane è stata alle OGR Torino, il 19 marzo 2025, seguono Roma, Milano e Padova. Il tour europeo Not That Kind 2025 farà inoltre tappa in Spagna, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Irlanda e Regno Unito.
I fan italiani possono finalmente rivedere l’icona del pop che a proposito di questo nuovo tour ha dichiarato:
“Sono entusiasta di tornare in tournée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi per la mia speciale family. Non ho avuto la possibilità di fare un tour per il mio primo album, il che rende tutto questo ancora più speciale. Non posso credere che siano passati 25 anni da Not That Kind, festeggeremo in puro stile Anastacia. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì!”.
La scaletta delle canzoni di Anastacia al Teatro degli Arcimboldi a Milano.
- One Day in Your Life
- Now or Never
- Staring at the Sun
- Paid My Dues
- Nobody Loves Me Better / Don’tcha Wanna
- Sick and Tired
- Overdue Goodbye
- Made for Lovin’ You
- I Can Feel You
- Vogue / This Is How We Do / Everybody (Backstreet’s Back) (performed by background singers)
- Heavy on My Heart (shortened)
- You’ll Never Be Alone
- Best Days (Die Toten Hosen cover)
- Secrets (shortened; acoustic)
- Welcome to My Truth (shortened; acoustic)
- How Come the World Won’t Stop (shortened; acoustic; first time since 2004)
- All Right Now (Free cover)
- Sweet Child o’ Mine / Back in Black
- Boxer
- Stupid Little Things
- Left Outside Alone (Intro: Kashmir – Led Zeppelin (instrumental))
- Not That Kind
- I’m Outta Love
Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 24 marzo 2025.