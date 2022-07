Gli Slipknot si esibiranno stasera, 26 luglio 2022, al Castello Scaligero di Villafranca di Verona con una tappa del loro “We are not your kind tour”. Insieme a loro sarà possibile assistere alle esibizioni dei Jinjer, alfieri del metal ucraino, e Vended, la band dei figli di Corey Taylor e Shawn “Clown” Crahan. A seguire tutte le informazioni sul concerto, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Slipknot, Villafranca di Verona, 26 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti – Posto Unico- a 74.75 euro. Potete clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto. Come anticipato, ci saranno anche i Jinjer e Vended.

Slipknot, Villafranca di Verona, 26 luglio 2022, Scaletta canzoni

Il concerto inizierà alle 21.

Disasterpiece

Wait and Bleed

All Out Life

Sulfur

Before I Forget

The Chapeltown Rag

Dead Memories

Unsainted

The Heretic Anthem

Psychosocial

Duality

Custer

Spit It Out

(515)

People = Shit

Surfacing

‘Til We Die

Slipknot, Villafranca di Verona, 26 luglio 2022, Come tornare

Come anticipato da Live Nation, su Facebook, per il ritorno esiste una navetta che poterà gli spettatori che ne hanno fatto richiesta, alla stazione Porta Nuova di Verona. Ecco le informazioni:

“Nuova musica, nuova arte e nuovi inizi. Preparatevi per la fine”.

Gli Slipknot annunciano il nuovo album “The End, So Far” fuori il 30 settembre!

La prossima settimana, gli Slipknot saranno live a Verona, Castello Scaligero di Villafranca il 26 luglio.

Per lo show sarà attivo un servizio navetta che consentirà agli spettatori di tornare alla Stazione Porta Nuova di Verona al termine dello show. Per maggiori informazioni e gli ultimi biglietti vai su www.livenation.it

E poi, cliccando sull’indirizzo web, possiamo leggere:

Per lo show degli Slikpknot del 26 luglio sarà attivo un servizio navetta che consentirà agli spettatori di tornare alla Stazione Porta Nuova di Verona al termine dello show. Sarà obbligatorio prenotare il servizio inviando nome e cognome di ogni passeggero alla mail [email protected] indicando nell’oggetto della mail “prenotazione navetta Slipknot Villafranca”. Una volta ricevuta conferma di avvenuta prenotazione tramite email, i biglietti dovranno essereritirati e pagati il giorno stesso del concerto entro le 20:30 presso la biglietteria del Castello Scaligero. Il costo è di 10,00€ a persona. Il servizio navetta è organizzato in collaborazione con Eventi Verona.

Per arrivare in auto al Castello Scaligero, invece, bisogna prendere l’Autostrada A4 Milano-Venezia nei pressi di Verona entrare nella A22 Modena-Brennero, uscita Verona Nord, prendere la Tangenziale direzione Mantova.