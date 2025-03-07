Skunk Anansie a Milano, 7 marzo 2025: la scaletta del concerto, orario e informazioni sui biglietti
La scaletta e l’ordine delle canzoni degli Skunk Anansie in concerto all’Alcatraz di Milano, venerdì 7 marzo 2025. Orario e info biglietti.
Gli Skunk Anansie sono attesi stasera, 7 marzo 2025, all’Alcatraz di Milano con una nuova data del loro European Tour. La band porterà sul palco i successi più noti della sua carriera insieme anche ai pezzi più recenti (e tra questi è presente anche “An artist is an artist”). A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti della data di questa sera.
La scaletta degli Skunk Anansie all’Alcatraz di Milano, concerto 7 marzo 2025
- This Means War
- Charlie Big Potato
- Because of You
- I Can Dream
- I Believed in You
- Love Someone Else
- God Loves Only You
- Secretly
- Weak
- An Artist Is an Artist
- Twisted (Everyday Hurts)
- My Ugly Boy
- Animal
- Piggy
- The Skank Heads (Get Off Me)
- Cheers
- Hedonism (Just Because You Feel Good)
- Little Baby Swastikkka
Il concerto degli Skunk Anansie a Milano inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 7 marzo 2025.
Come arrivare all’Alcatraz di Milano
In auto:
Da fuori Milano:
Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.
Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).
Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.
Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.
Dal centro di Milano:
Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.
Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.
Parcheggio:
In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.
Con i mezzi pubblici:
Metro:
Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.
Tram:
Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.
Autobus:
Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.