La scaletta e l’ordine delle canzoni degli Skunk Anansie in concerto all’Alcatraz di Milano, venerdì 7 marzo 2025. Orario e info biglietti.

Gli Skunk Anansie sono attesi stasera, 7 marzo 2025, all’Alcatraz di Milano con una nuova data del loro European Tour. La band porterà sul palco i successi più noti della sua carriera insieme anche ai pezzi più recenti (e tra questi è presente anche “An artist is an artist”). A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti della data di questa sera.

La scaletta degli Skunk Anansie all’Alcatraz di Milano, concerto 7 marzo 2025

This Means War

Charlie Big Potato

Because of You

I Can Dream

I Believed in You

Love Someone Else

God Loves Only You

Secretly

Weak

An Artist Is an Artist

Twisted (Everyday Hurts)

My Ugly Boy

Animal

Piggy

The Skank Heads (Get Off Me)

Cheers

Hedonism (Just Because You Feel Good)

Little Baby Swastikkka

Il concerto degli Skunk Anansie a Milano inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 7 marzo 2025.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

In auto:

Da fuori Milano:

Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.

Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).

Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.

Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.

Dal centro di Milano:

Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.

Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.

Parcheggio:

In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.

Tram:

Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.

Autobus:

Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.