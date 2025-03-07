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Skunk Anansie a Milano, 7 marzo 2025: la scaletta del concerto, orario e informazioni sui biglietti

La scaletta e l’ordine delle canzoni degli Skunk Anansie in concerto all’Alcatraz di Milano, venerdì 7 marzo 2025. Orario e info biglietti.

di Alberto Graziola
Skunk Anansie a Milano, 7 marzo 2025: la scaletta del concerto, orario e informazioni sui biglietti
7 Marzo 2025 21:33

Gli Skunk Anansie sono attesi stasera, 7 marzo 2025, all’Alcatraz di Milano con una nuova data del loro European Tour. La band porterà sul palco i successi più noti della sua carriera insieme anche ai pezzi più recenti (e tra questi è presente anche “An artist is an artist”). A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti della data di questa sera.

La scaletta degli Skunk Anansie all’Alcatraz di Milano, concerto 7 marzo 2025

  • This Means War
  • Charlie Big Potato
  • Because of You
  • I Can Dream
  • I Believed in You
  • Love Someone Else
  • God Loves Only You
  • Secretly
  • Weak
  • An Artist Is an Artist
  • Twisted (Everyday Hurts)
  • My Ugly Boy
  • Animal
  • Piggy
  • The Skank Heads (Get Off Me)
  • Cheers
  • Hedonism (Just Because You Feel Good)
  • Little Baby Swastikkka

Il concerto degli Skunk Anansie a Milano inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 7 marzo 2025.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

In auto:

Da fuori Milano:

Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.
Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).
Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.
Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.

Dal centro di Milano:

Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.
Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.
Parcheggio:

In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.

Tram:

Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.
Autobus:

Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.

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