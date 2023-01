Stasera, 4 gennaio 2023, andrà in onda su Rai 3 il film “Sister Act 2”, interpretato da Whoopy Goldberg. La commedia musicale americana del 1993, è diretta da Bill Duke e vede Whoopi Goldberg riprendere il ruolo di Deloris van Cartier, mentre si ritrova ad aiutare le sue amiche suore che hanno bisogno del suo aiuto per salvare la sua vecchia scuola. Anche Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena e Mary Wickes hanno ripreso i loro ruoli nel sequel. Qui sotto la trama, riportata dai colleghi di Cineblog:

La cantante in fuga e suora per forza Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) è tornata al suo vecchio lavoro. Dopo essersi salvata dal boss La Rocca torna sul palcoscenico e inizia una nuova e brillante carriera in quel di Las Vegas, ma un bel giorno durante un suo spettacolo tra il pubblico Deloris riconosce tre volti familiari.

Il terzetto in questione formato da suor Maria Patrizia, suor Maria Roberta e suor Maria Lazzara ha per le mani un gruppo di alunni di canto alquanto ribelli, c’e del talento, ma nessuna voglia di fare, cosi implorano Deloris di seguirle a San Francisco per occuparsi della nuova classe.

Deloris, che con le suo amiche del convento si è tolta qualche bella soddisfazione, decide di aiutarle e di accettare la missione, così reindossate le vesti di suor Maria Claretta si ritrova a fare i conti con una classe indisciplinata e decisamente ostile.

Sembra che il “sistema Deloris” non basti a motivare le giovani promesse, così dopo aver scoperto che la scuola in grave crisi finanziaria sta per chiudere i battenti, suor Maria Claretta informa i ragazzi della situazione e li spinge a partecipare ad un concorso canoro che potrebbe salvare la scuola.

L’album della colonna sonora è stato pubblicato il 23 novembre 1993 dalla Hollywood Records e si è posizionato al numero 74 nella classifica Billboard Top 200 e al numero 40 nella classifica Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums[21] e ha ricevuto una certificazione Gold. dalla RIAA oltre 500.000 copie vendute, il 26 marzo 1996.

Greatest Medley Ever Told – Whoopi Goldberg & The Ronelles

Never Should’ve Let You Go – Hi-Five

Get Up Offa That Thing/Dancing in the Street – Whoopi Goldberg

Oh Happy Day – St. Francis Choir featuring Ryan Toby

Ball of Confusion (That’s What the World Is Today) – Whoopi Goldberg & the Sisters

His Eye Is on the Sparrow – Tanya Blount & Lauryn Hill

A Deeper Love – Aretha Franklin & Lisa Fischer

Wandering Eyes – Nuttin’ Nyce

Pay Attention – Valeria Andrews & Ryan Toby

Ode to Joy – Chapman College Choir

Joyful, Joyful – St. Francis Choir featuring Lauryn Hill

Ain’t No Mountain High Enough – Whoopi Goldberg & Cast

La performance finale di “Joyful Joyful” in Sister Act 2 è stata prodotta e arrangiata da Mervyn Warren, noto musicista jazz e gospel meglio conosciuto come membro originale del gruppo vocale a cappella Take 6.