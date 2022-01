Quali sono i singoli più venduti del 2021? A rispondere a questo interrogativo è la consueta e puntuale classifica resa nota dalla Fimi che sottolinea le canzoni che -tra vendite e streaming- hanno primeggiato negli ultimi dodici mesi. Al numero uno, prevedibile, il boom di Sangiovanni con la sua Malibù. inedito presentato durante il suo percorso ad Amici 20. Dietro di lui, Blanco insieme a Sfera Ebbasta con uno dei tormentoni del 2021, Mi fai impazzire. Medaglia di bronzo, infine, per la hit dell’estate, Mille, cantata da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Tra i singoli più venduti del 2021 molto bene “Zitti e buoni” dei Maneskin al quarto posto (con il pezzo trionfatore a Sanremo e all’Eurovision Song Contest) seguito ancora da Blanco insieme a Mace e Salmo con “La canzone nostra”. Ritroviamo ancora Blanco alla 6 con “Notti in bianco”. Subito dopo un grande successo di Sanremo, Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

Qui sotto potete leggere le prima 100 posizioni dei singoli più venduti del 2021:

01. Sangiovanni, Malibù

02. Blanco & Sfera Ebbasta, Mi fai impazzire

03. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, Mille

04. Maneskin, Zitti e buoni

05. Mace, Blanco & Salmo, La canzone nostra

06. Blanco, Notti in bianco

07. Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima

08. Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K, Nuovo range

09. Sangiovanni, Lady

10. Madame, Voce

11. Rkomi, Partire da te

12. Rocco Hunt & Ana Mena, Un bacio all’improvviso

13. Fred De Palma, Ti raggiungerò

14. Aka 7even, Loca

15. Blanco, Paraocchi

16. Maneskin, I wanna be your slave

17. Elettra Lamborghini, Pistolero

18. Noemi & Carl Brave, Makumba

19. Pinguini Tattici Nucleari, Scrivile scemo

20. Irama, La genesi del tuo colore

21. Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman, Friday

22. Rkomi, Irama & Shablo, Luna piena

23. Ernia, Ferma a guardare

24. The Kid Laroi & Justin Bieber, Stay

25. Ed Sheeran, Bad Habits

26. Francesca Michielin & Fedez, Chiamami per nome

27. The Weeknd, Save your tears

28. Madame, Marea

29. Aka 7even, Mi manchi

30. Annalisa feat. Federico Rossi, Movimento lento

31. Ernia, Superclassico

32. Pinguini Tattici Nucleari, Scooby Doo

33. Rocco Hunt & Ana Mena, A un passo dalla luna

34. Pinguini Tattiici Nucleari, Pastello bianco

35. Gazzelle, Destri

36. RVFV, Yo no sé

37. Blanco, Blu celeste

38. Sangiovanni, Tutta la notte

39. Boomdabash & Baby K, Mohicani

40. Madame & Sfera Ebbasta, Tu mi hai capito

41. Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale, Venere e Marte

42. Tancredi, Las Vegas

43. Maneskin, Beggin’

44. Yungest Moonstar, Neffa & Tha Supreme, Una direzione giusta

45. Marco Mengoni, Ma stasera

46. Boza, Heche Pa’ Mì

47. Lil Nas X, Montero (Call Me by your name)

48. Ariete, L’ultima notte

49. Farruko, Pepas

50. Coma_Cose, Fiamme negli occhi

51. J-Ax & Jake La Furia, Salsa

52. Fred De Palma feat. Anitta, Un altro ballo

53. Kungs, Never going home

54. ATB, TOPIC & A7S, Your love (9PM)

55. Salmo, Kumite

56. Deddy, 0 passi

57. Sfera Ebbasta & J Balvin, Baby

58. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon, Peaches

59. Annalisa, Dieci

60. Gazzelle & Mara Sattei, Tuttecose

61. Justin Wellington feat. Small Jam, Iko Iko

62. Elton John & Dua Lipa, Cold Heart

63. Rkomi, Ernia & Mace, 10 ragazze

64. Pinguini Tattici Nucleari, Ridere

65. Irama, Melodia proibita

66. Dua Lipa, Levitating

67. Purple Disco Machine & Sophie and the Giants, Hypnotized

68. Boomdbash & Alessandra Amoroso, Karaoke

69. Fasma & GG, Parlami

70. Bloody Vinyl, Slait & Tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez, Altalene

71. Bresh, Angelina Jolie

72. Ultimo, Buongiorno vita

73. Maneskin, Vent’anni

74. The Weeknd, Blinding Lights

75. Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, Shimmy Shimmy

76. Lil Nas X & Jack Harlow, Industry Baby

77. Bad Bunny & Jhay Cortez, Dàkiti

78. Joel Corry feat. Mnek, Head & Heart

79. Capo Plaza, Non fare così

80. Fedez, Bella storia

81. Shouse, Love tonight

82. Irama, Mediterranea

83. Shade, In un’ora

84. 24kgoldn feat. Iann Dior, Mood

85. Marracash & Gué, Love

86. Blanco, Ladro di fiori

87. Blanco, Finché non mi seppelliscono

88. Massimo Pericolo & Crookers, Stupido

89. Onerepublic, One

90. Achille Lauro feat. Gow Tribe & Frenetik&Orang3, Bam Bam Twist

91. Matteo Romano, Concedimi

92. Vasco Rossi, Una canzone d’amore buttata via

93. Meduza feat. Dermot Kennedy, Paradise

94. Noemi, Glicine

95. Imagine Dragons, Follow you

96. Travis Scott feat. Kendrick Lamar, Goosebumps

97. Blanco, Lucciole

98. Olivia Rodrigo, Drivers license

99. Ed Sheeran, Afterglow

100. BTS, Dynamite