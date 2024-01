Concerto dei Simple Plan al Fabrique di Milano, giovedì 25 gennaio 2024. Nell’agosto 2023, i Simple Plan hanno intrapreso il tour estivo “Let The Bad Times Roll”insieme ai Sum 41 e The Offspring. Erano in totale 24 date e si estendevano in tutti gli Stati Uniti. In questo periodo, hanno anche annunciato un tour in Messico, 4 date in tutto il Messico nell’autunno del 2023 e un tour europeo di 21 date per l’inverno 2024, con inizio a Parigi e fine in Inghilterra. Questa data italiana in programma stasera racchiude alcuni dei brani più recenti del gruppo e le loro hit più note. Il loro ultimo disco, Harder than it looks, è uscito a maggio 2022. Si tratta del loro primo progetto in sei anni da Taking One for the Team (del 2016), il loro primo album non su Atlantic Records, e il loro ultimo album con il bassista David Desrosiers, licenziato dalla band nel 2020 per accuse di cattiva condotta sessuale, sebbene le sue parti di basso siano state registrate nel 2019.

La scaletta dei Simple Plan in concerto al Fabrique di Milano

Ecco la scaletta dei Simple Plan in concerto a Milano. Il live inizierà alle 21.

I’d Do Anything

Shut Up!

Jump

Jet Lag

Addicted

Promise

Welcome to My Life

Iconic

Summer Paradise

Take My Hand

Astronaut

All Star / Sk8er Boi / Mr. Brightside

What’s New Scooby Doo?

Million Pictures of You

The Antidote

Where I Belong

Crazy / Perfect World / Save You / This Song Saved My Life

I’m Just a Kid

Perfect

