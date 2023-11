Peggy Gou e Lenny Kravitz, I believe in love again: significato, traduzione in italiano e testo della canzone, ascolta il brano

I believe in love again è il nuovo singolo di Peggy Gou con il featuring di Lenny Kravitz. Il brano – del quale potete leggere traduzione e significato a seguire- è stato pubblicato il 10 novembre 2023 e segue il successo del recente singolo “(It Goes Like) Nanana”, destinato ad apparire nell’album di debutto di Peggy Gou, non ancora annunciato ma previsto per il 2024.

Peggy Gou e Lenny Kravitz, I believe in love again, Significato

Ecco le parole di Perry Gou nel parlare del brano e del significato del pezzo:

“Gli anni ’90 hanno avuto un’enorme influenza sulla mia musica. La gente sa il mio amore per la scena dance/house/rave di quel periodo, ma sono sempre stato un grande fan dell’R&B, e anche una grande fan di Lenny. Ho ascoltato all’infinito il suo album 5 del 1998, il mio preferito, ma tutta la sua discografia è fantastica, assolutamente senza tempo. È entrato in studio e ha trasformato la voce in magia, scrivendo nuovi testi e creando quell’incredibile riff di chitarra. ‘I Believe In Love Again’ è un forte messaggio di positività e speranza, e speriamo che tutti lo sentano quando ascolteranno la canzone”.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “I BELIEVE IN LOVE AGAIN” DI PEGGY GOU E LENNY KRAVITZ SU YOUTUBE

Peggy Gou e Lenny Kravitz, I believe in love again, Testo della canzone

You control my fire, baby, you have got it all

You’ve got my body and my spirit, winter, spring, summer, or fall

You’ve got me writhing to your rhythm, even when I’m feeling small, oh, yeah

You got me rockin’ to your rhythm and you’ve got me feeling tall

I believe in love again

I believe in love again

Oh, oh-oh, oh

I believe in love again, I believe

I believe in love again

I believe in love again

Tonight

You know that

You’re gonna find

What you’re looking for

You and I

To feel you’re in a dancefloor

Baby, pleasе

C’mon

When I’m uninspired and I’m down and feeling low

You take mе higher, there’s no limit to the places I can go

And when I dive into your river where the crystal waters flow, oh, yeah

That is the moment I’m delivered, baby, never let me go (Don’t let me go)

I believe in love again

I believe in love again

Oh, oh-oh, oh

I believe in love again, I believe

I believe in love again

I believe in love again, I believe it

I believe in love again, I believe

Ooh, ooh

I believe in love again, I believe

I believe in love again

Peggy Gou e Lenny Kravitz, I believe in love again, Traduzione della canzone

Tu controlli il mio fuoco, tesoro, hai tutto

Hai il mio corpo e il mio spirito, inverno, primavera, estate o autunno

Mi fai contorcere al tuo ritmo, anche quando mi sento piccolo, oh, sì

Mi fai oscillare al tuo ritmo e mi fai sentire alto

Credo di nuovo nell’amore

Credo di nuovo nell’amore

Oh oh oh oh

Credo ancora nell’amore, credo

Credo di nuovo nell’amore

Credo di nuovo nell’amore

Stasera

Lo sai

Lo troverai

Quello che stai cercando

Io e te

Per sentirti su una pista da ballo

Tesoro, per favore

Andiamo, forza

Quando non sono ispirato e sono giù e mi sento giù

Se mi porti più in alto, non c’è limite ai posti in cui posso andare

E quando mi tuffo nel tuo fiume dove scorrono le acque cristalline, oh, sì

Questo è il momento in cui sarò liberato, tesoro, non lasciarmi mai andare (Non lasciarmi andare)

Credo di nuovo nell’amore

Credo di nuovo nell’amore

Oh oh oh oh

Credo ancora nell’amore, credo

Credo di nuovo nell’amore

Credo ancora nell’amore, ci credo

Credo ancora nell’amore, credo

Ooh ooh

Credo ancora nell’amore, credo

Credo di nuovo nell’amore