“(It Goes Like) Nanana” è una canzone della DJ e produttrice sudcoreana Peggy Gou, pubblicata nell’estate 2023 e primo singolo ad essere pubblicato tramite XL Recordings. Il successo del brano è arrivato dopo essere diventato virale su TikTok quando una clip dei partecipanti al festival Lost Nomads fuori Marrakesh (dove Gou si è esibita) è stata pubblicata sulla piattaforma. Attualmente, in Italia, ha sfiorato la top ten arrivando fino alla posizione 11.

(It Goes Like) Nanana, Significato canzone, Ascolta il brano (video)

In un comunicato stampa, parlando del brano, Peggy Gou ha dichiarato:

“C’è una sensazione che tutti conosciamo ma è difficile da descrivere, quella sensazione di amore, calore ed eccitazione quando sei circondato da amici e persone care e l’energia parla da sola. È difficile da esprimere a parole ma per me dice ‘nanana!’

Potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale cliccando qui.

Peggy Gou, (It Goes Like) Nanana, Testo della canzone

I can’t explain

I got a feeling that I just

I can’t erase

Just a feeling that I won’t

Won’t leave behind

Because it’s something that is on

It’s on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can’t explain

I got a feeling that I just

I can’t erase

Just a feeling that I won’t

Won’t leave behind

Because it’s something that is on

It’s on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can’t explain

I got a feeling that I just

I can’t erase

Just a feeling that I won’t

Won’t leave behind

Because it’s something that is on

It’s on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can’t explain

I got a feeling that I just

I can’t erase

Just a feeling that I won’t

Won’t leave behind

Because it’s something that is on

It’s on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Peggy Gou, (It Goes Like) Nanana, Traduzione della canzone

Non posso spiegare

Ho la sensazione che semplicemente

Non posso cancellare

Ho solo la sensazione che non lo farò

Non lascerò indietro

Perché è qualcosa che succede

È nella mia mente

Immagino che vada come na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Non posso spiegare

Ho la sensazione che semplicemente

Non posso cancellare

Ho solo la sensazione che non lo farò

Non lascerò indietro

Perché è qualcosa che succede

È nella mia mente

Immagino che vada come na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Non posso spiegare

Ho la sensazione che semplicemente

Non posso cancellare

Ho solo la sensazione che non lo farò

Non lascerò indietro

Perché è qualcosa che succede

È nella mia mente

Immagino che vada come na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Non posso spiegare

Ho la sensazione che semplicemente

Non posso cancellare

Ho solo la sensazione che non lo farò

Non lascerò indietro

Perché è qualcosa che succede

È nella mia mente

Immagino che vada come na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na