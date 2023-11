Bjork ha annunciato un duetto inaspettato e imminente con Rosalía, intitolato “Oral”. Il brano arriva mesi dopo la pubblicazione del suo ultimo disco di inediti del 2022, Fossora. Ed è stata proprio la cantautrice a rivelare come è nato il brano, in un’intervista per Rolling Stone:

L’ho registrato tra ‘Homogenic’ [del 1997] e “Vespertine” [del 2001]”. Era così diverso. In qualche modo non si adattava a nessuno dei due album. Ma non me ne sono mai dimenticato. Mi frullava sempre nella testa”

A quel tempo, la canzone era stata registrata su un nastro analogico, fisico, quindi molto difficile da individuare poiché la cantante islandese ne aveva anche dimenticato il titolo. Per anni non è stato trovato, fino al marzo 2023.

C’era questo aristocratico, qualcuno forse nel distretto finanziario, che aveva uno scandalo sessu@le o qualcosa del genere, e c’era un caso in tribunale su di lui e i suoi due figli. All’epoca ero in tournée in Australia e stavo guardando la CNN. Nei sottotitoli nella parte inferiore dello schermo, c’era scritto: ““Oral or not oral?” Tipo: “Era orale o non orale?”

E lì è arrivata l’illuminazione.

“Ho pensato: “Wow, questo è il nome della canzone: ‘Oral'”. Ho mandato un messaggio al mio manager e ho detto: “Potresti guardare nei multitraccia analogici e trovare la canzone chiamata ‘Oral’?” e lui l’ha trovata. Tre giorni dopo, me l’ha inviata via email. La cosa strana è che la canzone era esattamente come la ricordavo. Mi è piaciuto il pezzo, ma era una specie di cosetta a sé stante che non si adattava a nessun album o altro. E poi è venuta fuori tutta questa faccenda della piscicoltura in mare aperto, e ho pensato: “Oh, lo darò semplicemente per l’attivismo”.

Il pezzo, infatti, è contro la piscicoltura, sebbene non tratti affatto quel tema nel testo:

Parla di “quel momento in cui hai incontrato qualcuno e non sai se è amicizia o qualcosa di più”.

“Quindi ti ecciti, immagino. E diventi molto consapevole delle tue labbra. Forse è per questo che ho chiamato la canzone “Oral”. Non sai quali saranno le conseguenze se agisci. A volte la fantasia può essere sorprendente, e questo basta; non devi fare anche tu delle cose. E anche se ovviamente non ho scritto questa canzone per i salmoni, mi piace il fatto che sia una canzone felice”

La collaborazione tra Bjork e Rosalía uscirà il 9 novembre 2023.