Now That We Don’t Talk (Taylor’s version) è un brano di Taylor Swift presente nella riedizione di 1989, salito direttamente al secondo posto della Billboard 200. Il disco e i brani inclusi nel progetto sono balzati in vetta alle charts, inclusa l’Italia dove l’album ha fatto il suo esordio alla numero 1.

Now That We Don’t Talk (Taylor’s version), Significato

Si pensa che “Now That We Don’t Talk” (Taylor’s Version) (From The Vault)” di Taylor Swift racconti la sua separazione da Harry Styles. All’inizio della canzone, ascoltiamo “”Did you get anxious though, on the way home? I guess I’ll never ever know, now that we don’t talk”. Questa frase probabilmente allude al volo di ritorno di Harry Styles dalle Isole Vergini britanniche dopo la loro rottura. All’inizio del 2013 i due avevano trascorso insieme le vacanze di Capodanno, ma un presunto litigio aveva interrotto il viaggio. Sembra che Taylor sia tornata negli Stati Uniti da sola dopo tre giorni.

QUI POTETE ASCOLTARE “NOW THAT WE DON’T TALK” DI TAYLOR SWIFT E VEDERE IL LYRIC VIDEO

Taylor Swift, Now That We Don’t Talk (Taylor’s version), Testo della canzone

You went to a party

I heard from everybody

You part the crowd like the Red Sea

Don’t even get me started

Did you get anxious though

On the way home?

I guess I’ll never, ever know

Now that we don’t talk

You grew your hair long

You got new icons

And from the outside

It looks like you’re tryin’ lives on

I miss the old ways

You didn’t have to change

But I guess I don’t have a say

Now that we don’t talk

I call my mom, she said that it was for the best

Remind myself, the morе I gave, you’d want me less

I cannot bе your friend, so I pay the price of what I lost

And what it cost, now that we don’t talk

What do you tell your friends we

Shared dinners, long weekends with?

Truth is, I can’t pretend it’s

Platonic, it’s just ended, so

I call my mom, she said to get it off my chest (Off my chest)

Remind myself the way you faded ‘til I left (Until I left)

I cannot be your friend, so I pay the price of what I lost (Of what I lost)

And what it cost, now that we don’t talk

I don’t have to pretend I like acid rock

Or that I’d like to be on a mega yacht

With important men who think important thoughts

Guess maybe I am better off now that we don’t talk

And the only way back to my dignity

Was to turn into a shrouded mystery

Just like I had been when you were chasing me

Guess this is how it has to be now that we don’t talk

Taylor Swift, Now That We Don’t Talk (Taylor’s version), Traduzione della canzone

Sei andato a una festa

Ho sentito da tutti

Che separi la folla come il Mar Rosso

Non farmi nemmeno iniziare

Sei diventato ansioso però

Sulla via di casa?

Immagino che non lo saprò mai, mai

Ora che non parliamo

Ti sei fatto crescere i capelli

Hai nuove icone

E dall’esterno

Sembra che tu stia provando a vivere

Mi mancano i vecchi modi

Non dovevi cambiare

Ma immagino di non avere voce in capitolo

Ora che non parliamo

Chiamo mia madre, ha detto che era meglio così

Ricorda a me stesso che più davo, meno mi avresti voluto

Non posso essere tuo amico, quindi pago il prezzo di ciò che ho perso

E quanto è costato, ora che non parliamo

Cosa dici ai tuoi amici noi

Cene condivise, week-end lunghi con?

La verità è che non posso fingere che lo sia

Platonico, è appena finita, quindi

Chiamo mia madre, lei ha detto di togliermelo dal petto (dal petto)

Ricordare a me stesso il modo in cui sei svanito finché non me ne sono andato (finché non me ne sono andato)

Non posso essere tuo amico, quindi pago il prezzo di ciò che ho perso (di ciò che ho perso)

E quanto è costato, ora che non parliamo

Non devo fingere che mi piaccia l’acid rock

O che mi piacerebbe essere su un mega yacht

Con uomini importanti che pensano pensieri importanti

Immagino che forse sto meglio ora che non parliamo

E l’unico modo per tornare alla mia dignità

Doveva trasformarsi in un mistero avvolto

Proprio come lo ero io quando mi stavi inseguendo

Immagino che debba essere così ora che non parliamo