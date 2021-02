Sia torna con l’ottavo album in studio “Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture”, in uscita venerdì 12 febbraio su etichetta Monkey Puzzle/Atlantic Records.

Il disco è anche colonna sonora ufficiale dell’omonimo film. Music parla della magia che può nascere quando chi non è in grado di esprimersi a parole incontra persone capaci di ascoltare col cuore.

MUSIC è una originale e celebrativa dichiarazione artistica. Nel suo lungometraggio di esordio, dove Sia è sceneggiatrice e regista, la leggendaria artista musicale mondiale Sia ha reinventato in modo audace e avvincente il genere cinematografico musical.

Star mondiale multi-platino nominata nove volte ai Grammy Award, due ai BRIT Awards e due ai Golden Globe, Sia è stata più volte definita regina del pop e una delle più importanti iconiche popstar del nuovo millennio.

Protagoniste del film, Maddie Ziegler, musa della cantante e protagonista di molti suoi video (tra cui l’acclamato “Chandelier”) e Kate Hudson, candidata agli Oscar© e vincitrice del Golden Globe per il film Quasi famosi.

La storia ha inizio quando Zu (Hudson), in rotta con la propria famiglia e con una propensione a rovinarsi la vita con le proprie mani, si ritrova a essere nominata unica tutrice della sorellastra adolescente, Music (Ziegler). Music è una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale e Zu entra immediatamente in conflitto con le sue nuove responsabilità di tutrice. Presto conosce Ebo (Odom), un vicino di casa premuroso e dall’animo gentile che la sorprende manifestando non solo compassione, ma anche una profonda comprensione nei confronti di Music. Zu si rende conto che Ebo è una persona su cui può fare affidamento e dalla quale può imparare molto.

Music fonde un sentito racconto sulla forza dell’amore con sequenze musicali dai toni fluo e immaginifici, tipici di Sia, che offrono al pubblico un vivace scorcio della vita interiore dei personaggi.

La pellicola sarà visibile solo su Musicilfilm.it dal 22 al 28 febbraio 2021.

Qui sotto, invece, la tracklist della colonna sonora di Music disponibile in streaming dal 12 febbraio prossimo.

1. “Together”

2. “Hey Boy”

3. “Saved My Life”

4. “Floating Through Space” (with David Guetta)

5. “Eye to Eye”

6. “Music”

7. “1+1” 2:58

8. “Courage to Change”

9. “Play Dumb”

10. “Beautiful Things Can Happen”

11. “Lie to Me”

12. “Oblivion” (featuring Labrinth)

13. “Miracle”

14. “Hey Boy” (featuring Burna Boy)