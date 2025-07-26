Shakira annuncia il suo tour più personale: è un addio alle scene?

Shakira sarebbe sul punto di annunciare il suo ultimo tour mondiale che potrebbe rappresentare un vero e proprio ritiro dalla scena internazionale. La cantante parla di “show intimo e potente” per celebrare 30 anni di carriera.

Dopo un lungo silenzio mediatico seguito al clamore del suo divorzio con la stella del football Piqué e la decisione di trasferirsi di nuovo definitivamente negli Stati Uniti abbandonando la Spagna, dove per altro ci sono questioni economiche che l’hanno a lungo messa al centro dell’insaziabile fisco spagnolo, Shakira torna a far parlare di sé e lo fa con un annuncio che ha spiazzato fan e addetti ai lavori.

La cantante colombiana infatti avrebbe in programma un nuovo tour mondiale in partenza nel 2026, che per la stessa artista sarà il più intimo e personale della sua carriera.

Shakira, voci di ultimo tour

Il dettaglio che ha acceso l’attenzione sulla cantante, che il 4 agosto inizierà un lungo tour tra Stati Uniti e Sud America, è che questo potrebbe anche trattarsi essere il suo ultimo tour.

“Voglio chiudere un ciclo, non perché non ami più la musica, ma perché sento il bisogno di fermarmi per guardare indietro, respirare e poi decidere se andare avanti in un altro modo”, ha dichiarato Shakira in un’intervista a Billboard.

Al momento sul suo sito ufficiale ci sono solo le date da qui a dicembre, e dunque USA, Messico, Colombia, Cile, Paraguay, Argentina, Brasile, Perù ed Ecuador. Tutti show giganteschi in grandissimi stadi… Ma lo staff di Shakira avrebbe in programma di annunciare il segmento di nuovo tour mondiale, per la primavera estate del prossimo anno in Asia ed Europa. Shakira non vuole più stare lontana dai suoi figli, che hanno deciso di vivere con lei passando solo poche settimane all’anno con il padre, e questo potrebbe anche chiudere definitivamente la sua carriera LIVE oltre oceano.

Shakira in tour fino a dicembre. Poi…

Gli ultimi spettacoli di Shakira, tutti legati al suo ultimo album, pubblicato subito dopo il divorzio e trainato dal famoso singolo Music Session #53 insieme al produttore Bizarrap, sono stati un successo clamoroso. Contrariamente ai tour di molte colleghe, che hanno faticato a vendere e ingranare, i biglietti del suo concerto sono andati a ruba, tutti sold out in nemmeno una settimana. Tanto che la società che la produce le ha chiesto altre date extra, soprattutto in Argentina e Colombia. E un altro tour negli USA e in Canada: ma lei ha detto no.

Shakira, già trent’anni di carriera

Già il prossimo tour sarà in qualche modo una celebrazione dei 30 anni di carriera della cantante colombiana dando spazio sia alla sua produzione iniziale, in spagnolo, con classici come “Pies Descalzos” che ai grandi successi dopo il lancio pop internazionale con superhit come “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”.

Shakira ha preparato una serie di reel che offriranno anche una narrazione visiva e musicale dei momenti più significativi della sua vita: il legame con la Colombia, la maternità, il dolore della separazione, la rinascita artistica e personale.

Secondo alcune fonti vicine all’artista, il tour avrà una produzione imponente ma allo stesso tempo lontana dai canoni degli show ultratecnologici: più spazio alla voce, ai testi, al corpo che si muove nel ritmo e nella memoria. In alcune date, che non sono state pubblicizzate e non saranno vendute al grande pubblico, ma saranno esposizioni show-off non promozionali, Shakira canterà accompagnata da una piccola orchestra, in altre solo da chitarra e percussioni. “Sento che è il momento di spogliarmi di tutto ciò che è superfluo e restare solo con la mia musica”, ha spiegato.

Shakira e l’Italia

L’ultima volta che Shakira si è esibita in Italia è stato con il suo El Dorado World Tour: era il 21 giugno 2018 a Milano. Non sono mai stati molti gli spettacoli della cantante di Baranquilla nel nostro paese. Soprattutto date promozionali per passaggi televisivi: i suoi show da grande pubblico, tra Milano, Torino e Bologna, si contano sulle dita di una mano.

L’attesa è quindi altissima, soprattutto se questa fosse davvero l’ultima occasione per vederla dal vivo. A livello internazionale, la notizia ha già creato grande eco: Variety, The Guardian e Rolling Stone parlano di “turning point” nella carriera dell’artista. Una decisione non facile, ma che si inserisce in una fase della vita di Shakira segnata da profondi cambiamenti personali e artistici.

Pensa anche al cinema

Non mancano però le voci che scommettono su un ritorno in altra forma: Shakira non ha mai escluso la possibilità di dedicarsi al cinema o alla regia. Già da tempo lavora a un documentario autobiografico e si parla di un progetto discografico collaborativo con Rosalía e Karol G. Il futuro, dunque, è tutto da scrivere.