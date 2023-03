Shade è tornato con un nuovo singolo, Lunatica, pezzo che sarà incluso nel suo prossimo disco, in uscita nel 2023.

Il brano descrive la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti – lunatica, appunto. Attraverso le sue parole, Shade racconta nel testo le contrapposizioni e i dualismi tipici di questo tratto caratteriale che a volte porta a sbandare e a cambiare repentinamente direzione. Tuttavia, grazie a questa sua essenza, la persona di cui l’artista parla non smette mai di essere unica e magnetica ai suoi occhi. Nel brano, inoltre, l’immagine del fiore di loto è affiancata a quella della ragazza amata, un simbolo che rimanda al mondo orientale e che trasmette in maniera perfetta il suo restare a galla anche nei momenti in cui la pioggia rischia di rovinare tutto. La canzone alterna sonorità differenti, unendo un mood più vintage nel ritornello a un sound attuale, con un ritmo coinvolgente che fa muovere la testa e rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto.

Il video, diretto da Federico Santaiti e con la produzione di Overlock, vede protagonisti Shade e la sua ragazza lunatica, affascinante e dai tratti orientali. Sono infatti evidenti i richiami al mondo asiatico, che mettono in evidenza l’immaginario di questa cultura già evocata attraverso la metafora del fiore di loto. Nel videoclip, Shade trasmette perfettamente il messaggio del brano e le molteplici sfaccettature di una donna lunatica, che si propone in vesti ogni volta diverse, nel susseguirsi delle singole scene: sensuale e ipnotica, ma anche composta e riservata. La frenesia e i cambiamenti improvvisi tipici del suo carattere sono ulteriormente sottolineati da stacchi di camera e spostamenti veloci tra i vari frame, che seguono il flow del singolo. Potete recuperarlo cliccando qui.

Abbiamo intervistato Shade per parlare del nuovo singolo, Lunatica, di come è nato il pezzo, dei suoi prossimi progetti e di un Sanremo (condotto da Amadeus) che vorrebbe tanto vivere. Ecco tutte le dichiarazioni del cantante nella video intervista che trovate qui sotto, a seguire.