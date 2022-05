Seria, Biagio Antonacci: testo, video, significato della canzone

Esce, venerdì 27 maggio 2022, ‘Seria’, il nuovo singolo di Biagio Antonacci per Iris – Epic Records – Sony Music Italy. Dopo due anni di assenza dalle scene musicali, il cantautore di Rozzano torna con una canzone prodotta da d.whale e Placido Salamone in attesa del tour in partenza a novembre e di un album in pubblicazione entro fine anno.

Seria, Biagio Antonacci, significato

La nuova canzone di Antonacci ha un significato chiaro e ben delineato:

Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a SERIA, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino.

Seria, Biagio Antonacci, video

Il video sarà disponibile a breve.

Seria, Biagio Antonacci, testo

Il testo sarà consultabile nei prossimi giorni.