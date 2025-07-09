Serena Autieri, la casa da sogno della cantante e conduttrice: dove vive

Serena Autieri, dove vive l’artista. La sua casa da sogno ad occhi aperti.Cantante, attrice e conduttrice, Serena Autieri è un’artista completa e a tuttotondo che ha saputo conquistare i cuori degli italiani grazie al suo innato talento, alla sua ragguardevole bellezza e alla sua spiccata simpatia. Nonostante sia molto impegnata fin da ragazza con il

Serena Autieri, dove vive l’artista. La sua casa da sogno ad occhi aperti.

Cantante, attrice e conduttrice, Serena Autieri è un’artista completa e a tuttotondo che ha saputo conquistare i cuori degli italiani grazie al suo innato talento, alla sua ragguardevole bellezza e alla sua spiccata simpatia. Nonostante sia molto impegnata fin da ragazza con il suo lavoro che la porta sovente lontana da casa per lunghi periodi, è riuscita a mantenere vivo il suo rapporto con il suo storico, compagno, diventato suo marito, nonché a costruirsi una famiglia tutta sua.

Si tratta di Enrico Griselli che ha sposato nel 2010 e con il quale nel 2013 ha messo al mondo Giulia Tosca. Con lui e con la loro creatura vive in una casa meravigliosa, sita esattamente nel quartiere del Vomero della sua amata Napoli che lei porta sempre nel cuore anche quando è distante per motivi espressamente lavorativi.

Serena ha parlato e mostrato ampiamente la sua dimora, della quale va giustamente orgogliosa, durante una sua chiacchierata a cuore aperto con La Repubblica. Inoltre in qualche video Social, nel mostrare qualche momento della sua quotidianità casalinga e familiare, ha permesso ai suoi estimatori di dare una sbirciatina agli interni della sua residenza.

La sua casa tra antico e moderno

La prima cosa che colpisce del suo nido è la vista panoramica sul Golfo del capoluogo campano grazie alla posizione, decisamente strategica, della sua casa sopra una collina. Una posizione delle quale godono, a onor del Vero, tutti gli abitanti del quartiere, particolarmente di lusso e, pertanto, molto frequentato dai vip.

Osservando con attenzione il suo attico all’interno si può constatare che lo stile proposto per la mobilia sia un mix tra antico e moderno dove, però, la fanno da padroni indiscussi i colori tenui e chiari che donano un tocco di luminosità in più alle varie stanze. In ogni caso la Autieri pare che ami dedicare parecchio tempo alla sistemazione della sua casa, cambiando, con il trascorrere degli anni e delle stagioni alcuni compendi di arredo nonché giocando con i soprammobili.

Più che altro la cantante adora interessarsi a ricerca di stoffe e tessuti, particolarmente raffinati, per rendere ancora più chic la sua dimora. Fiore all’occhiello dell’abitazione è la cucina esterna super accessoriata. Qui l’artista adora gustarsi un buon piatto di pasta da sola o in compagnia dei suoi cari nonché amici che adora invitare per una cena o un pranzo domenicale. E per rendere l’atmosfera ancora più allegra e conviviale non dimentica mai di scegliere con grandissima cura una bella tovaglia, dai colori perlopiù vivaci, proprio come la sua adorata città.