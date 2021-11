Senza saliva è un brano di gIANMARIA presentato nel quinto live show di X Factor 2021 in onda giovedì 25 novembre. Il giovane cantante ha interpretato il pezzo in una doppia manche, insieme alla cover di Rimmel di Francesco De Gregori, assegnatogli da Emma Marrone.

Vi terremo aggiornati con audio e testo della canzone non appena disponibili.

“Le selezioni le ho passate tutte, l’audizione è andata bene ma potevo fare di meglio. Nel Bootcamp non mi sono piaciuto molto, invece mi sono piaciuto negli Home Visit. Ho iniziato io, nella mia vita, a fare musica a 13/14 perché scrivevo già prima qualcosina. Ad una certa ho visto dei contest freestyle su YouTube, ho cominciato a scrivere sulle basi. Per scherzo ho registrato a casa di un mio amico con un microfono e ho detto “sì, voglio farlo costantemente”. Dopo tre anni che facevo musica mi son detto che forse era la roba giusta. Le persone dicono che sono bravo, non so dire… I miei genitori mi hanno una grandissima spinta a fare musica. Mi hanno sempre detto di studiare, non credevano potessi fare musica…”

gIANMARIA nelle audizioni di X Factor 2021 si era presentato con il suo primo inedito, I suicidi, che aveva colpito immediatamente tutti i giudici. Emma, soprattutto, aveva parlato dell’immediatezza della canzone e della sua forza

Nella fase successiva, quella dei Bootcamp, porta nuovamente un suo brano inedito intitolato “Mamma scusa“. Anche con questa canzone colpisce Emma che lo porta all’ultimo step del programma prima dei Live Show: gli Home Visit.

In quell’occasione, gIANMARIA porta la cover di “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano. Con questa ennesima performance, Emma non ha più dubbi e lo conferma fra i tre finalisti da portare sul palco dei live Show a X Factor 2021.

gIANMARIA ha 18 anni, vive a Vicenza e ha iniziato ad avvicinarsi e appassionarsi al mondo della musica quando aveva 13 anni. Ha partecipato ai primi concorsi di freestyle insieme ad un suo amico.