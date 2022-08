Senza niente da dire è il nuovo singolo di Jake La Furia featuring Ana Mena, in radio da venerdì 26 agosto 2022. La traccia è estratta dall’ultimo disco di inediti del rapper, Ferro del mestiere. Il pezzo è prodotto da Big Fish e Itaca. Questa, a seguire, la tracklist dell’album:

“20 primavere”, prod. Young Satana

“I soldi e la droga” feat. Lazza, prod. Big Fish

“Yeah” feat. Emis Killa, prod. 2nd Roof

“Indiani e cowboy”, prod. Don Joe

“Jumpman”, prod. Drillionaire

“Caramelle da uno sconosciuto”, prod. Dj Shocca

“L’amore e la violenza” feat. Paky & 8blevrai, prod. 2nd Roof

“La cosa giusta” feat. Inoki, prod. Mace

“Senza niente da dire” feat. Ana Mena, prod. Big Fish, Itaca

“Trips!” feat. Noyz Narcos & Yung Snapp, prod. The Night Skinny

“Un altro weekend”, prod. Big Fish

A seguire, testo, audio e significato di “Senza niente da dire” di Jake La Furia e Ana Mena.

Senza niente da dire, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, “Senza niente da dire” tratto dal disco “Ferro del mestiere“:

Jake La Furia feat. Ana Mena, Senza niente da dire, Significato canzone

Senza niente da dire parla della sfiducia verso l’inizio di un rapporto. Ma forse anche resistere sembra sempre più impossibile (“Senza niente da dire, scusami se poi, Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi un’altra volta, Amo come sai mentirmi anche adesso”). Prometto che non ti lascerò più, canta lui, tentando di convincere la ragazza delle sue buone intenzioni. Basterà per farle cambiare idea? Il brano lascia l’ascoltatore senza una risposta chiara…

Jake La Furia feat. Ana Mena, Senza niente da dire, Testo canzone

È meglio essere real (Seh) o dire una bugia?

Non saprei davanti a te né davanti alla polizia

Vengo da dove vedi il sangue (Ah), che ancora non sei grande (Ah)

Da dove amore e domande (Ah) fanno buchi alle gambe

Ma amo te come la libertà in galera (Seh)

Prima vera tipa seria (Seh)

Anche se l’abbiamo fatto la prima sera

Se mi tolgono il respiro, sei l’aria nell’atmosfera (Yeah)

Sei il caso che sconvolge il futuro dentro la sfera

E, se ho mentito, è per non farti fare parte (Ah)

Di questo parterre (Ah) fatto di partner (Ah)

Di male e mala carne (Seh)

Baby, guardami la schiena (Ah)

Quando mi vedrai andare via con la sirena un giorno

Chissà se starai ad aspettarmi come Bonnie quando torno

Mi baci e scompari

Non sei meglio di così

Non farmi promesse se poi restiamo qui

Senza niente da dire, scusami se poi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi un’altra volta

Amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi, ma non importa

In giro stai attenta a quello che dici (Seh)

O guarderai la terra dal lato delle radici

Questo hanno detto gli amici (Ah)

In giro con la bici, da bambini già con i g (Ah)

Compro voli alle Figi e cambio vita con un bacio (Seh)

Che ferma il nostro sangue come un laccio

Emostatico sul braccio, odio, amore, fuoco e ghiaccio

Le bugie, sì, sono il pane di cui vivo

Orgoglio infame, qui la verità fa schifo

Non lo dico, ma lo scrivo (Seh)

Benvenuta in questo inferno bianco platino (Ah)

Io non mi muovo piano, nel sottomondo ci pattino

Ma se dirai di sì, intorno vedrai colori e spari (Seh)

Ti chiedo quanto mi ami (Quanto?)

Tu dimmi una bugia che non fa male, siamo pari (Siamo pari)

Mi baci e scompari

Non sei meglio di così

Non farmi promesse se poi restiamo qui

Senza niente da dire, scusami se poi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi un’altra volta

Amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi, ma non importa

Ho visto il buio dentro di te

Ma nello specchio non sono io

Prometto che non ti lascerò più

Senza niente da dire, scusami se poi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi un’altra volta

Amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi

Senza niente da dire