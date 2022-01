senza_cri: Bordi è il nuovo singolo (Testo e Video)

senza_cri, la giovane cantautrice brindisina di 21 anni, reduce dalla vittoria di Area Sanremo e dalla partecipazione alla serata finale di Sanremo Giovani, ha pubblicato il suo EP d’esordio, dal titolo Salto nel Vuoto, disponibile dal 14 gennaio scorso.

Il singolo di lancio dell’EP è Bordi, di cui è stato pubblicato anche il video ufficiale, che, per quanto concerne le sonorità, si discosta molto da A Me, la canzone che senza_cri ha presentato a Sanremo Giovani 2021.

Bordi, infatti, lascia molto spazio alle chitarre elettriche e ad un sound che si avvicina al punk.

senza_cri – Bordi: video

Il video ufficiale del nuovo singolo di senza_cri, diretto da Mattia Di Tella, regista che ha firmato molti videoclip di artisti della scena rap italiana, è stato girato durante le audizioni di Area Sanremo, quando la cantante era ancora all’oscuro del fatto che sarebbe risultata tra i vincitori del concorso canoro.

senza_cri – Bordi: testo

Tu lo sai, non hai

Mai visto un fiore sbocciare senza

La luce ed io

Non so fiorire senza te

Che mi fai male e bene insieme

Te che mi sai dare fame e sete

Lasciamo che il tempo ci rimproveri ancora

Io resto con te, smetti di sentirti sola.

Il cielo sono giorni che piange

E che ti scivola sulle guance

Che aspetta che ti svegli la notte

Ti bussi alle porte е grida lasciami in pace

Settembrе fa cadere le foglie

E il vento poi gli insegna a volare

Non diventeremo mai più se tu

Non decidi di lasciarti andare.

Io che non ho imparato a fare a meno di te

Che vedo questo amore come tante giostre

E non amo sfidare mai la gravità

Ma quando non ci sei l’effetto che mi dà

Sono vertigini aliene,

Sono lentiggini aliene

Perché sogno un’altra galassia quando siamo insieme

Sono lezioni a catena, siamo due stelle in attesa

Che questo cielo si avvicini per l’eternità

Io resto con te, smetti di sentirti sola.

Il cielo sono giorni che piange

E che ti scivola sulle guance

Che aspetta che ti svegli la notte

Ti bussi alle porte e grida lasciami in pace

Settembre fa cadere le foglie

E il vento poi gli insegna a volare

Non diventeremo mai più se tu

Non decidi di lasciarti andare.

E mi spengo come tutte le notti

In cui i sogni son morti

In cui il cuore ha radici

Ma ‘sti rami crescono sempre più storti

Mi sento i ferri corti

Mentre contano i giorni

Sarà che in un anno ho già perso

Persone che restan ricordi

Ma tu mi sopporti, sì tu mi supporti

Basta una carezza che dici, ci sono

Risalgo da terra, sollevi i miei bordi

Chissà se te ne accorgi.

Il cielo sono giorni che piange

E che ti scivola sulle guance

Che aspetta che ti svegli la notte

Ti bussi alle porte e grida lasciami in pace

Settembre fa cadere le foglie

E il vento poi gli insegna a volare

Non diventeremo mai più se tu

Non decidi di lasciarti andare.